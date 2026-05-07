Аналитики рассказали, сколько теряет бизнес из-за неотвеченных сообщений

Бизнес может потерять до 216 млн рублей в год, оставляя без ответа сообщения клиентов, считают аналитики. Неправильная работа с откликами приводит к тому, что рекламные бюджеты расходуются напрасно. Компании, которые вынуждены обрабатывать сотни обращений в день, ищут инструменты, способные упростить многоканальную коммуникацию.

Крупный бизнес может терять на неотвеченных сообщениях до 216 млн рублей в год. Для среднего бизнеса эта цифра составляет 32 млн рублей, а для малого — 2,7 млн рублей. Это сотни тысяч рублей в месяц. Эксперты подчеркивают, что при коммуникации с клиентами работает правило 5 минут: если ответить клиенту за это время, то шансы на продажу возрастают в 10 раз. А при ответе за 10 секунд шанс на то, что диалог продолжится, составляет 70%.

Многие компании сегодня имеют аккаунты в нескольких социальных сетях. Выходом для тех, кто не хочет пропускать обращения, становится возможность объединить все каналы в одно окно. Такую функцию предпринимателям дает омниканальная платформа UMNICO от мобильного оператора Т2. UMNICO помогает компаниям сделать работу эффективнее не только через формат "одного окна". Она автоматизирует маршруты обработки, интегрируется с CRM-системами, позволяет контролировать скорость и качество отклика, чтобы видеть сильные и слабые стороны команды.

"Цифровизация дает бизнесу массу преимуществ: делает его заметнее, расширяет географию работы, позволяет совершать продажи 24/7. С другой стороны, виртуальная среда обостряет конкуренцию: клиент ждет мгновенного отклика на любой свой запрос, и выиграет тот, кто сможет дать эту скорость без потери пользовательского комфорта. Ответить на этот вызов помогли технологии. Платформа UMNICO учитывает основные потребности бизнеса: не терять лиды, автоматизировать процессы и масштабировать коммуникацию без пропорционального роста команды", — объясняет директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.

Благодаря платформе компании могут управлять воронками продаж, информировать аудиторию об акциях и даже переписываться с разных аккаунтов. Ни одно сообщение при этом не будет потеряно. При этом UMNICO подойдет для самых разных компаний — от e-commerce до автомастерских и даже простых продавцов на Авито. Чтобы начать использовать платформу, не нужно готовить уставные документы и привязывать банковскую карту. Сервис гарантирует сохранность данных, а оперативная поддержка ответит на все возникшие вопросы.