Треки "Комета" и "Внеорбитные" вошли в топ предпочтений жителей Самарской области ко Дню космонавтики

Треки "Комета" и "Внеорбитные" вошли в топ предпочтений жителей Самарской области ко Дню космонавтики

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитики онлайн-кинотеатра "КИОН", книжного сервиса "КИОН Строки" и стриминга "КИОН Музыка" (входят в группу компаний МТС) ко Дню космонавтики проанализировали, какой контент на космическую тематику пользователи из Самарской области смотрели, читали и слушали.

В основе исследования лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов, книг и музыкальных треков с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Самыми популярными фильмами и сериалами космической тематики у самарцев стали: "Мира", "Падение луны", "За пределами вселенной", "Папа, не звезди!" и "Гравитация".

Интерес пользователей к таким картинам показывает устойчивый спрос на истории о космосе — от зрелищной фантастики и космических катастроф до сюжетов о будущем, межпланетных путешествиях и мечте о полете.

В литературных предпочтениях жителей Самарской области заметен интерес к произведениям о Гагарине, звездном небе, устройстве Вселенной и космических путешествиях. Жители региона читали, как познавательные энциклопедии и нон-фикшн, так и художественные истории для детей и взрослых.

Самыми востребованными книгами среди жителей Самарской области ко Дню космонавтики стали: "Как устроена земля", "Солнечное нейтрино", "Альфа Ориона. Миссия Меркурий".

В преддверии праздника "КИОН Музыка" проанализировала прослушивания треков, тексты которых связаны с космосом. В рейтинг самых популярных у самарцев синглов вошли: "Комета" исполнителя JONY, "Внеорбитные" Юлианны Карауловой и песня "Гагарин" MIA BOYKA.

