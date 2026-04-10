"Пилар" стал лидером башенного рынка по темпам роста и числу вышек — Telecom Daily

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вышла на первое место по числу антенно-мачтовых сооружений. Согласно исследованию Telecom Daily, прирост количества башен "Пилара" год к году составил 22%, всего компания контролирует 28,4% рынка АМС.

Фото: пресс-служба Т2

Telecom Daily проанализировала открытые и закрытые отчеты инфраоператоров, статистику операторов и других участников рынка. Результаты выводят "Пилар" на лидирующую позицию в отрасли. В портфеле компании на конец 2025 года 35,5 тысячи антенно-мачтовых сооружений, "Пилар" опережает ближайшего конкурента на 500 опор.

Темпы строительства объектов "Пилара" значительно превышают показатели других участников рынка. За год компания увеличила число опор на 22% — в основном за счет застройки Ставропольского края и участия в проекте УЦН 2.0, где "Пилар" выступает техническим партнером "Ростелекома". Прирост конкурентов находится на уровне 3-6% год к году.

Согласно исследованию, "Пилар" лидирует по доле контролируемого рынка — 28,4%.

Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":

"Лидерство на рынке инфраструктурных операторов мы рассматриваем не как финишную черту, а как высокую ответственность за качество цифровой среды, от которой сегодня зависит устойчивость бизнеса и развитие всей отрасли. За последние пару лет мы значительно расширили портфель клиентов: каждый третий клиент — региональный оператор, каждый четвертый — вещатель. Вcе больше партнеров понимает преимущества размещения оборудования на наших опорах — это позволяет направлять средства на развитие бизнеса, а не на строительство собственной инфраструктуры. Мы готовы выйти на новые рынки — наращивать сотрудничество с IT-сектором, лесными хозяйствами, агросектором и рекламными агентствами".

Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" Т2: 

"Темпы развития компании "Пилар" соответствуют трендам в телеком-сфере Приволжья, где Т2 непрерывно растет в части оборудования и покрытия. Инфраструктура "Пилара" давно стала для нас незаменимой базой, которая позволяет разворачивать масштабные проекты и своевременно отвечать на тенденции к росту потребления трафика. В результате мы сохраняем неизменно высокое качество связи для наших абонентов даже в местах, где нагрузки достигают пиковых значений".

