География сети: связь Т2 появилась еще в 13 населенных пунктах Самарской области

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил в эксплуатацию 13 базовых станций в малых населенных пунктах Самарской области. В списке адресов — как поселки с населением до 100 человек, так и более крупные села рядом с ключевыми автотрассами, а общее число жителей, которые получили доступ к LTE-сети, превышает 3000.

Мобильная связь Т2 появилась еще в 13 населенных пунктах Самарской области. Это поселки Украинка и Городцовка в Красноярском районе, деревни Ганькин Матак и Два Ключа в Исаклинском районе, село Кротовка в Кинель-Черкасском районе и другие. Самым удаленным от Самары населенным пунктом, куда впервые в прошлом году пришла связь от Т2, стала деревня Ерыкла в Клявлинском районе. Значительная часть населенных пунктов из списка — это деревни и села, где по последним данным проживает не более 200 человек.

Благодаря проведенным техническим работам доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи от Т2 получили более 3000 жителей Самарской области. Развитие сети расширяет список цифровых возможностей, которые становятся доступны населению — это онлайн-покупки, контроль финансов в банковских приложениях, удаленная работа и онлайн-образование. Кроме того, жители сельских территорий могут при любых обстоятельствах оставаться на связи с близкими.

По оценкам аналитиков Т2, потребление мобильного интернета в Самарской области в прошлом году возросло на 15%, а объемы голосового трафика увеличились сразу на 18%. Эта тенденция затрагивает и сельскую местность, где стабильная LTE-связь стала такой же важной частью инфраструктуры, как транспортное сообщение.



Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:



"Цифровой образ жизни сегодня распространился далеко за пределы городов, и мы как мобильный оператор учитываем это при планировании технических работ. Наши аналитики видят быстрый рост активности абонентов на сельских территориях, и это говорит о том, что качественное LTE-соединение стало базовым требованием клиента. Кроме того, широкое покрытие сети важно для автомобилистов, которые используют в пути системы навигации. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы связь равномерно охватывала регион, включая ключевые региональные автотрассы".