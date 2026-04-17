География сети: связь Т2 появилась еще в 13 населенных пунктах Самарской области

16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт и связь Экономика и бизнес

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил в эксплуатацию 13 базовых станций в малых населенных пунктах Самарской области. В списке адресов — как поселки с населением до 100 человек, так и более крупные села рядом с ключевыми автотрассами, а общее число жителей, которые получили доступ к LTE-сети, превышает 3000.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Мобильная связь Т2 появилась еще в 13 населенных пунктах Самарской области. Это поселки Украинка и Городцовка в Красноярском районе, деревни Ганькин Матак и Два Ключа в Исаклинском районе, село Кротовка в Кинель-Черкасском районе и другие. Самым удаленным от Самары населенным пунктом, куда впервые в прошлом году пришла связь от Т2, стала деревня Ерыкла в Клявлинском районе. Значительная часть населенных пунктов из списка — это деревни и села, где по последним данным проживает не более 200 человек.

Благодаря проведенным техническим работам доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи от Т2 получили более 3000 жителей Самарской области. Развитие сети расширяет список цифровых возможностей, которые становятся доступны населению — это онлайн-покупки, контроль финансов в банковских приложениях, удаленная работа и онлайн-образование. Кроме того, жители сельских территорий могут при любых обстоятельствах оставаться на связи с близкими.

По оценкам аналитиков Т2, потребление мобильного интернета в Самарской области в прошлом году возросло на 15%, а объемы голосового трафика увеличились сразу на 18%. Эта тенденция затрагивает и сельскую местность, где стабильная LTE-связь стала такой же важной частью инфраструктуры, как транспортное сообщение.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Цифровой образ жизни сегодня распространился далеко за пределы городов, и мы как мобильный оператор учитываем это при планировании технических работ. Наши аналитики видят быстрый рост активности абонентов на сельских территориях, и это говорит о том, что качественное LTE-соединение стало базовым требованием клиента. Кроме того, широкое покрытие сети важно для автомобилистов, которые используют в пути системы навигации. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы связь равномерно охватывала регион, включая ключевые региональные автотрассы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3