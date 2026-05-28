Билайн продолжает тест-драйв 5G — от Калининграда до Владивостока

Тестирование технологии 5G стало доступно клиентам оператора в Самарской области и Тольятти.
Билайн запустил новую волну тестирования связи пятого поколения. Теперь индикацию bee.test.5G на совместимых устройствах заметят клиенты оператора в Самарской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Ставропольском крае и Республике Ингушетия, а также в Тольятти. Тестирование проводится в рамках подготовки развёртывания сетей 5G в России. Оператор планирует собирать обратную связь от клиентов и помогать им в переходе на смартфоны с поддержкой нового стандарта — для этого в начале июня будет запущена акция с трейд-ин.
Первая волна тестовых запусков стартовала 18 мая и затронула Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Амурскую, Калининградскую, Сахалинскую области, Республики Чечня и Карачаево-Черкесия, Приморский край, Камчатский край, ЕАО и Якутию.
Ранее Билайн провел модернизацию ядра сети, которая позволяет ему задействовать существующее оборудование, работать в рамках доступного частотного ресурса, а также отображать индикацию на устройствах с поддержкой 5G и соответствующей программной настройкой. Это подготовительный этап, призванный обеспечить бесшовный переход к связи нового поколения, так что реальные параметры связи пока останутся на прежнем уровне. В дальнейшем 5G активируется в пределах действующего частотного ресурса, а после — и на том, который операторам выделит государство. Всё будет работать бесплатно и без дополнительных операций со стороны клиента.
Для владельцев смартфонов без поддержки технологии 5G Билайн в начале июня запустит специальную акцию: можно будет сдать старое устройство и выгодно приобрести более современное. Это удобная возможность обновить гаджет и подготовиться к использованию всех преимуществ связи нового поколения сразу, как только они станут доступны.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
"Тестирование 5G — это инвестиция в готовность нашей сети и устройств пользователей к поэтапному запуску пятого поколения связи. Теперь наши клиенты более чем в 20 регионах страны смогут увидеть значок 5G на своих смартфонах, а мы продолжим работу над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от них. Напомню, что от клиентов всё это не потребует ни дополнительных действий, ни оплаты".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.