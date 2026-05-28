Александр Карелин проведет зарядку на самарской набережной

Герой России и легенда российского спорта Александр Карелин проведет открытую зарядку на самарской набережной. "Зарядка с чемпионом" состоится 6 июня в 10:00 на набережной у бассейна "ЦСК ВВС", сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Более сотни молодых самарцев, среди которых студенты, активисты "Молодой Гвардии", волонтеры гуманитарной миссии и участники СВО начнут утро "на спорте" на одной из самых красивых набережных Поволжья с прославленным спортсменом, трехкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным.

В "Зарядке с чемпионом" примут участие депутат Самарской губернской думы, координатор проекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин, дважды кавалер Ордена Мужества, участник СВО, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов, а также депутат самарской городской думы, руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии" Антон Родионов.

Мероприятие проводится в рамках международного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Турнир пройдет 5–6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. В нем участвуют 400 спортсменов из 7 стран и более 50 регионов России. Это отбор на первенство мира среди юношей до 18 лет. Главный тренер сборной России Ислам Дугучиев лично отбирает участников. Трансляции ведутся на wrestlingtv.ru, ежегодная аудитория — около 1 миллиона зрителей.

6 июня также пройдут финальные бои и торжественная церемония открытия с участием более 500 артистов. Зрителей грандиозного спортивного шоу ждут поединки за Кубок "Выбор сильных" (для детей 2017–2018 гг. р.), награждение победителей и автограф-сессия Александра Карелина.