Триумф самарских следж‑хоккеистов: команда завоевала золото дивизиона 2‑2

В пятницу, 22 мая, в Самаре проходят финальные матчи сезона Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги в четырех дивизионах. Игры принимают три ледовые площадки нашего города — Дворец спорта им. Высоцкого, СК "Маяк" и "МТЛ-2".

Завершены соревнования в дивизионе 2-2, в котором сыграла сборная Самарской области по следж-хоккею.

Наша команда заняла первое место в группе, обыграв вчера саранский "Сияжар" — 9:0 и йошкаролинский "Кодар" — 4:0.

В полуфинале команда Самарской области была сильнее нижегородского "Штурма" — 4:0, а в финале вновь встретилась с "Кодаром" и на этот раз взяла верх со счетом 4:2.

Результат — первое место и победа в дивизионе по итогам сезона.

Дивизион 2-2:

1 место сборная Самарской области

2 место "Кодар" Йошкар-Ола

3 место "Штурм" Нижегородская область

Сборная Самарской области сформирована на базе команд "ЦСК ВВС-следж" и "Лада-следж". Костяк команды составляют ветераны специальной военной операции, в том числе выпускники программы "Школа героев", которая инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской "Время героев".