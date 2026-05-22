Триумф самарских следж‑хоккеистов: команда завоевала золото дивизиона 2‑2

В пятницу, 22 мая, в Самаре проходят финальные матчи сезона Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги в четырех дивизионах. Игры принимают три ледовые площадки нашего города — Дворец спорта им. Высоцкого, СК "Маяк" и "МТЛ-2".
Завершены соревнования в дивизионе 2-2, в котором сыграла сборная Самарской области по следж-хоккею.
Наша команда заняла первое место в группе, обыграв вчера саранский "Сияжар" — 9:0 и йошкаролинский "Кодар" — 4:0.
В полуфинале команда Самарской области была сильнее нижегородского "Штурма" — 4:0, а в финале вновь встретилась с "Кодаром" и на этот раз взяла верх со счетом 4:2.
Результат — первое место и победа в дивизионе по итогам сезона.
Дивизион 2-2:
1 место сборная Самарской области
2 место "Кодар" Йошкар-Ола
3 место "Штурм" Нижегородская область
Сборная Самарской области сформирована на базе команд "ЦСК ВВС-следж" и "Лада-следж". Костяк команды составляют ветераны специальной военной операции, в том числе выпускники программы "Школа героев", которая инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской "Время героев".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.