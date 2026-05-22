Профессиональный праздник кадровых работников торжественно прошел в Самарской области

В пятницу, 22 мая, в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кадрового работника. Заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов зачитал приветственный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и отметил значимость работы кадровых служб для развития региона.
"Для Самарской области как индустриально развитого региона в различных сферах экономики, в том числе высокотехнологичных, конечно, важно комплектование предприятий кадрами. Это наша общая задача: и правительства, и кадровых подразделений предприятий и организаций, поэтому мы готовы корректировать меры поддержки, совершенствовать программы обучения, для того, чтобы таланты оставались на Самарской земле", — подчеркнул Вячеслав Романов.
Он вручил награды: Почетные грамоты и Благодарности губернатора Самарской области. Почетными грамотами были награждены: Игорь Загороднов, начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара", Михаил Исаев, начальник управления организации труда и заработной платы службы вице-президента по персоналу и социальной политике акционерного общества "АВТОВАЗ", Сергей Лукъянчев, начальник бюро нормирования труда акционерного общества "Авиаагрегат". Благодарностями отмечены Виктория Варфоломеева, директор по кадрам общества с ограниченной ответственностью "Самарский Стройфарфор", Ирина Денисова, директор по персоналу публичного акционерного общества "ОДК-Кузнецов", Антон Устинов, ведущий специалист по кадрам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс".
"Сегодня здесь собрались сотрудники кадровых служб ведущих предприятий Самарской области, которые участвуют в национальных проектах, в программах и мероприятиях, проводимых региональным минтрудом и Кадровыми центрами "Работа России", активно внедряют новые подходы в своей деятельности, — подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В условиях, когда предприятия конкурируют за квалифицированных сотрудников, работа кадровой службы очень важна, ведь именно вы первыми встречаетесь с соискателями, формируете у них представление о предприятии".
Особое внимание уделили работе по трудоустройству участников специальной военной операции. На предприятиях и в организациях это направление имеет важное значение, отдельные проекты разрабатывались в рамках региональной обучающей программы для участников СВО "Школа героев".
"Во время обучения в "Школе героев" разработал проект, связанный с трудоустройством ветеранов СВО, вернувшихся с боевых действий, — рассказал выпускник второго потока "Школы героев" Андрей Растегаев. — Суть проекта — в цифровизации процесса трудоустройства, чтобы многие вопросы можно было решить через информационную платформу. И ветераны, находясь в госпитале на излечении, могут уже заняться трудоустройством, подавать заявления, представлять документы и устраиваться на предприятие".
Профессия кадрового работника имеет долгую историю, но требования и подходы к работе постоянно меняются.
"Профессия кадровика образовалась в 1914 г., когда появились массовые производства, с тех пор она сильно изменилась, — отметила основатель Агентства кадровых решений "HR Perfect", председатель Кадрового комитета Клуба директоров Самарской области Светлана Стрелкова. — Сегодня кадровик — это не просто сотрудник, занятый оформлением документов. Это профессионал, думающий вместе с бизнесом, минимизирующий риски работодателя и выполняющий стратегические функции. Основная задача — сохранить укомплектованность персонала".
Кадровые работники предприятий Самарской области успешно справляются с вызовами времени. Это доказал региональный конкурс "Лучший работодатель Самарской области". Он был впервые организован в прошлом году министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях, поделившись наработанными практиками.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги