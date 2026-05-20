Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев

Самарская область - в десятке лидеров заявочной кампании конкурса школьных музеев Общества "Знание". Проект собрал 4696 заявок со всей страны. Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.
Всего на конкурс поступила 91 заявка от Самарской области - это 8-е место среди регионов России и 3-е место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях "Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества" и "Лучшая экспозиция с уникальной тематикой". Сотрудники 59 местных музеев отметили, что проводят для школьников просветительские мероприятия, посвященные СВО.
Самарский лицей №124 имени Д.А.Лазутина представил музей "Архитектурное наследие Самары" с макетами городских зданий разных стилей. В экспозиции есть макеты наличников, подлинные элементы декора старых зданий, материалы о самарском модерне и деревянном зодчестве.
Школа №43 Самары организовала Музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза А.И.Красильникова. Здесь хранится более 600 подлинных экспонатов о 21-й/6-й Гвардейской армии и 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Отдельная экспозиция посвящена строителям Куйбышевского оборонительного рубежа: среди находок - инструменты и личные вещи, обнаруженные на берегах рек Уса, Сызранка и Темрязанка.
Школа имени дважды Героя Советского Союза А.А.Губарева села Гвардейцы представила космическую коллекцию, посвященную летчику-космонавту. В музее хранятся подлинные вещи Губарева: генеральский костюм, тренировочный комбинезон, полетный шлемофон, бортовая документация с автографом, еда для космонавтов и конверт, побывавший на борту станции "Салют-6".
"Конкурс школьных музеев показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия: из 4,6 тысячи заявок со всей страны 43% посвящены памяти защитников Отечества, а 23% - этнографии и краеведению. Приятно видеть, что в проекте участвуют руководители школьных музеев, педагоги и директора школ в возрасте от 18 до 89 лет. При этом они объединены общей целью - сохранить и передать будущим поколениям бесценное историческое и культурное наследие нашей страны", - сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.
Фонды школьных музеев насчитывают десятки тысяч экспонатов, крупнейший из них включает 5437 единиц. В коллекции входят уникальные артефакты: природно-исторические находки (останки мамонта, камни из Антарктиды, окаменелости моллюсков, зубы древних акул), предметы быта древних народов (части конской упряжи скифов и сарматов, монеты Золотой Орды и древнего торгового города Маджар), реконструкции крестьянских изб в натуральную величину, элементы национальных костюмов (платья, рубахи, пояса, украшения, лапти, сапоги) и старинные иконы 19 века. Также представлены предметы космической тематики, включая модель корабля "Буран" и вещи космонавтов, коллекции советской техники (радиолы, патефоны, катушечные магнитофоны, фотоаппараты заводов "Зенит" и "ЛОМО", швейные машинки), военные экспонаты (головка снаряда для БМ-13 "Катюша", окопные свечи, гильзы, телеграммы с фронта, реактивная граната РПГ-30 "Крюк").
Школьные музеи используют современные цифровые форматы: виртуальные экскурсии, электронные каталоги фондов, интерактивные карты экспедиций и мультимедийные экспозиции.
В рамках конкурса сотрудники музеев уже провели 966 просветительских мероприятия для более чем 20 тысяч слушателей. В них входят экскурсии, интеллектуальные турниры и лекции по материалам Общества "Знание". Далее им предстоит защитить практику по работе с обучающимися перед экспертами. Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре на форуме "Память жива", организуемом Юнармией и "Движением Первых" в Москве. Там будет представлен сборник лучших музейных практик.
Все участники получат методическую и экспертную поддержку. Специально для них будут разработаны методические материалы по подготовке школьников-экскурсоводов и календарно-тематического плана работы музея, проведению экскурсий и др. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками из числа ведущих специалистов музейной и архивной деятельности, а также руководителей государственных музеев.
