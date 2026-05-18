Мошенники атакуют школьников под видом обновления электронного дневника

Злоумышленники звонят детям и говорят, что нужно обновить электронный дневник, а потом пытаются выманить деньги. О данном виде обмана предупреждает Министерство образования Самарской области.

Сначала мошенники звонят ребенку и просят назвать код из СМС для якобы обновления электронного дневника. Потом перезванивают и начинают запугивать. Например, говорят, что у родителей украли деньги, с целью заставить ребенка передать наличные или перевести деньги.

Напомните детям, что заходить в электронный дневник нужно только через официальное приложение "Госуслуги: Моя школа".

Если столкнулись с мошенниками — сразу сообщайте в полицию.