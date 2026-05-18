В ближайшие дни в Самарской области ожидается жара до +33 °C

В Самарской области в ближайшие несколько дней ожидается сухая и жаркая погода. Синоптики объявили сразу два уровня погодной опасности - желтый и оранжевый.

Желтый уровень опасности объявлен на понедельник, 18 мая: местами в регионе ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности будет действовать с 18 по 20 мая из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов, уточнили в Приволжском УГМС.

В понедельник, 18 мая, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха +30…+32 °C.

19 числа в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +28…+33 °C.

В среду, 20 мая, по-прежнему будет малооблачно. Прогнозируется восточный, северо-восточный ветер, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +13…+18 °C, в дневные +28…+33 °C.

В четверг, 21 мая, в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +25…+30 °C.