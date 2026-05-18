Диана Шнайдер и Мирра Андреева выиграли "тысячник" в Риме в парном разряде

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева выиграли турнир категории WTA-1000 в Риме в парном разряде, сообщает championat.com. В финальном матче россиянки оказались сильнее дуэта Кристины Букши (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США), обыграв их со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. По ходу матча Андреева/Шнайдер сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Букша/Меликар-Мартинес ни разу не подали навылет, сделали одну двойную ошибку и сумели реализовать один брейк-пойнт из трех.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!