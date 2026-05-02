Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева одержали победу в полуфинале турнира в Мадриде в парном разряде, сообщает championat.com. Со счетом 6:3, 6:2 они обыграли тандем Веры Звонаревой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия).

Игра длилась 1 час 18 минут. За это время Шнайдер и Андреева реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных, не выполнили ни одной подачи навылет и допустили три двойные ошибки. Звонаревой вместе с Зигемунд удалось реализовать два брейк-пойнта из четырех.

В финале Мирра Андреева и Диана Шнайдер сойдутся с Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).