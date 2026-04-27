Гандбольная "Лада" вновь уступила московскому ЦСКА — 30:33

В третьем матче полуфинала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" уступила московскому ЦСКА — 30:33 (18:19), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Лада" (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 30:33 (18:19). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 4/2-5/4. Штраф: 6-0 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).
"Лада": Кунцевич (3/21=14%), Каюмова (4/19=21%); Жилинскайте — 4 (4 мин.), Матюхина — 2, Филина — 5/2, Мусина, Осипова, Терлецкая — 3, Шмонина — 2, Мишурина, Островская, Беспалова — 3, Милова — 6 (2 мин.), Кожокарь — 3, Марьевская, Минеева — 2.
ЦСКА: Аношкина (1/8=12%), Маркина (12/35=34%); Никитина — 1, Козаченко — 5, Шинкарук, Чигиринова — 3, Сабирова — 9/4, Крупенникова, Михайличенко — 5, Санталова — 2, Гаряева, Илларионова — 2, Явон — 4, Васильева — 2.
Последние комментарии
