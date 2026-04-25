Диана Шнайдер проиграла Белинде Бенчич в третьем круге "тысячника" в Мадриде

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде уступила сопернице из Швейцарии Белинде Бенчич, сообщает championat.com. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

По ходу матча Бенчич сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Шнайдер единожды подала навылет, столько же раз ошиблась на подаче и сумела реализовать два брейк-пойнта из шести.