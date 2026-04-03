Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

В четверг, 2 апреля, на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:0 и вышла в четвертьфинал соревнований, сообщает championat.com.

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Диана один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Лейлы ни одного эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Шнайдер сразится с Джессикой Пегулой (США).