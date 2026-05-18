Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на Мехзаводе в Самаре

В понедельник, 18 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г. о. Октябрьск, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.

Один из вопросов к главе региона поступил от жительницы Самары: "После сильного урагана в конце апреля повалило много деревьев на кладбище Мехзавода. Сломаны надгробия, ограды, заборы. Пожалуйста, окажите, содействие в ликвидации последствий урагана, чтобы убрали поваленные деревья с могил. Тогда родственники восстановят надгробия и ограды", — написала женщина.

Губернатор поручил главе г. о. Самара Ивану Носкову и главам других муниципальных образований решить проблему поваленных на местах захоронений деревьев на этой неделе.

Жители г. Октябрьск написали губернатору в мессенджер МАКС о проблемах в работе управляющей компании "Символ". Вячеслав Федорищев поручил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгию Степаняну после оперативного совещания вместе с главой Октябрьска доехать до дома, который обслуживает УК, пообщаться с людьми, поговорить с директором управляющей компании и разобраться лично в ситуации.

С проблемой доступности общественного транспорта обратились жители поселка Мехзавод. По их словам, более двух недель назад дорожные службы закрыли проезд для общественного транспорта на дороге-дублере Московского шоссе.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин сообщил: "Работы по гарантийному восстановлению покрытия после устранения протечки на коммунальных сетях водоснабжения будут выполнены собственником "Самарские коммунальные системы" до 25 мая и движение автобусов будет восстановлено".

Губернатор поручил ускорить работы, подчеркнув важность комфорта жителей.

Также обращения поступают от жильцов дома ветеранов по улице 50- летия Октября в г. Сызрань. Они сообщают, что лифты в доме не работают, крыша течет, уборка не производится, общедомовой счетчик на отопление вышел из строя, а управляющая компания лишена лицензии с октября прошлого года, работы по содержанию дома не производит, но продолжает присылать квитанции с огромными суммами.

"Мы сейчас отработаем по управляющей компании. Компания, которая находится на сегодняшний день в реестре, она пока временно, а далее уже на постоянной основе будет осуществлять управление", — доложил глава г. о. Сызрань Сергей Володченков. Также дополнил ответ врио руководителя государственной жилищной инспекции региона: "Будем назначать временную управляющую компанию, поэтому данную работу до конца июня мы проведем".

О проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях, доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Так, жители поселка Красные Дубки Сергиевского района просят обратить внимание на состояние систем водоснабжения. Идет постоянная утечка, а глубинный насос очень часто выходит из строя, что приводит к перебоям с водоснабжением и дополнительным тратам.

Самарцы просят отремонтировать плиточное покрытие на спуске на набережную. Это один из самых востребованных туристических маршрутов. Также самарцы сообщают, что на бывшем рынке "Шапито" торговцы перегораживают палатками дорогу и устраивают передвижные склады.

Жители Похвистнево сообщают о пожароопасной ситуации на местном кладбище в связи с большим скоплением сухой растительности. Из Чапаевска также обратились с просьбой навести порядок на местном кладбище.

"Прошу обратить внимание глав муниципальных образований на представленную информацию и на все сообщения в системе ЦУР реагировать оперативно", — обратился Вячеслав Федорищев к членам Правительства.

Также на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Самаре отремонтирован проезд через трамвайные пути на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии.

Полностью восстановлено благоустройство и запущено движение транспорта на проспекте Юных Пионеров — уложили асфальт, восстановили тротуар, выровняли колодцы и обустроили бордюр.

А в микрорайоне Крутые Ключи начаты работы по ремонту квартальных проездов на ул. Бориса Якушева.
В сквере на ул. Авроры восстановлено плиточное покрытие — скверу вернули первоначальный вид.
В селе Богатое ликвидирована несанкционированная свалка. Также оборудована площадка для складирования крупногабаритных отходов. В Волжском районе в п. Петра Дубрава организован ремонт дороги на ул. Климова.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

