Парад Победы в Самаре пройдет с ограничениями

В этом году Парад Победы на площади им. Куйбышева в Самаре пройдет с ограничениями по количеству зрителей. Об этом в понедельник, 4 мая, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Будут существенные ограничения. Они связаны с вопросами безопасности. Даже сегодня ночью была очередная попытка атаки БПЛА. [...] Сам парад состоится в любом случае, но будет существенно ограничен по посещению", - рассказал глава региона.

Он поручил оргкомитету парада провести 5 мая пресс-конференцию, где будет представлена информация о формате мероприятия.