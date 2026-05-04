Парад Победы в Самаре пройдет с ограничениями

В этом году Парад Победы на площади им. Куйбышева в Самаре пройдет с ограничениями по количеству зрителей. Об этом в понедельник, 4 мая, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Будут существенные ограничения. Они связаны с вопросами безопасности. Даже сегодня ночью была очередная попытка атаки БПЛА. [...] Сам парад состоится в любом случае, но будет существенно ограничен по посещению", - рассказал глава региона.
Он поручил оргкомитету парада провести 5 мая пресс-конференцию, где будет представлена информация о формате мероприятия.
