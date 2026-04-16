По поручению губернатора в Самарской области проведут Кубок "НПЦ БАС Самара"

В четверг, 16 апреля, в рамках рабочего визита в Тольятти Вячеслав Федорищев посетил школу №74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Кудашова. Вместе с руководителями профильных министерств региона, главой Тольятти Ильей Сухих и генеральным директором АО "ПО КХ г.о. Тольятти", общественным советником главы Тольятти по инфраструктурным проектам и взаимодействию с предприятиями Алексеем Бузинным губернатор оценил организацию внеклассной работы с детьми.

Вячеслав Федорищев ознакомился с работой центра детских инициатив и школьным музеем "Память".

В школе №74 успешно реализуются художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное направления, уделяется внимание духовно-нравственному, патриотическому воспитанию.

На протяжении многих лет школа взаимодействует с одной из воинских частей региона, военнослужащие проводят для учеников уроки Мужества. В 2023 г. активисты школьного музея "Память" стали победителями Всероссийского конкурса школьных музеев.

В школе развивается Центр детских инициатив, его активисты участвуют и во всероссийских мероприятиях. По инициативе волонтеров отряда "Герои наших сердец" ученики, педагоги и родители направляют гуманитарную помощь бойцам на передовую, в госпитали, в фонд помощи им. Марии Пироговой (г. Донецк), а также книги и канцелярские принадлежности в гимназию №6 г. Донецка.

Вячеслав Федорищев пообщался с инициативной группой из числа наставников программы "Орлята России" - в центре шла подготовка мастер-класса ко Дню Земли, который будет проводиться 22 апреля для школьников 1-4 классов. Ребята рассказали главе региона о своих мероприятиях, об участии в субботниках.

Кроме того, при школе работает АНО "Спортивно-патриотический клуб "Арсенал", это одна из трех его площадок. Центр активно развивает большой комплекс спортивных направлений - это единоборства, традиционные силовые тренировки, воркаут, армрестлинг, компьютерный спорт, спортивное программирование. Совместно с ветеранами Вооруженных Сил РФ ветераны СВО проводят открытые занятия по начальной военной подготовке для школьников - основы первой медицинской помощи, сборка и разборка автомата, строевая подготовка, стрельба из пневматического оружия, управление БПЛА.

Центр тесно сотрудничает с научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара", который возглавляет участник президентской программы "Время героев" Константин Яшин.

В прошлом году совместно с Федерацией гонок дронов Самарской области, компанией "Транспорт будущего", "НПЦ БАС Самара" центр организовал школьную и студенческую лигу по гонкам дронов. А в феврале 2026 г. был проведен первый в России турнир дошкольной лиги по гонкам дронов, в котором участвовали пять детских садов АНО ДО "Планета детства "Лада" и пять филиалов тольяттинского детского сада "Ладушки" .

За годы деятельности "Арсенала" спортсмены клуба становились чемпионами мира и Европы по кикбоксингу, ММА и гонкам дронов. К примеру, в 2024 г. чемпионкой мира по ММА стала Ангелина Стрекалина, Дмитрий Светлов - победитель финала чемпионата мира 2025 г. крупнейшей в мире профессиональной лиги по гонкам на дронах в техническом симуляторе.

Вячеслав Федорищев побывал в зале единоборств, где шли показательные выступления спортсменов (ММА, панкратион и кикбоксинг, воркаут), в стрелковом зале, где ребята учились выполнять полеты на мини-дронах и стрелять из пневматического пистолета. В компьютерном классе дошкольники и школьники продемонстрировали губернатору полеты на дронах в техническом симуляторе.

В этом году при поддержке главы региона будет проведен Кубок "НПЦ БАС Самара" в рамках федерального форума "Кадры для БАС" по пилотированию, программированию, виртуальному пилотированию. Соответствующее поручение о подготовке Кубка Вячеслав Федорищев дал Константину Яшину.