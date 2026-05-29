Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил авиастроителей Самарского филиала АО "Туполев" с 70-летием предприятия

В пятницу, 29 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию со дня создания Самарского филиала акционерного общества "Туполев" — конструкторского бюро.

Глава региона поздравил собравшихся с юбилеем, подчеркнув, что история предприятия неразрывно связана с развитием отечественной авиации и Самарской области.

"Для меня большая честь поздравить вас с 70-летием, — сказал Вячеслав Федорищев. — За семь десятилетий предприятие прошло путь — от первых советских до современных стратегических машин. Конструкторское бюро А. Н. Туполева заложило основы отечественного авиастроения, создав десятки моделей, ставших эталоном надежности и инноваций".

В своем выступлении губернатор подчеркнул, что конструкторские разработки предприятия легли в основу таких самолетов, как самый массовый отечественный пассажирский лайнер Ту-154, самый быстрый турбовинтовой Ту-95 и других уникальных машин. "Многие, кто знают отрасль, знают силу и мощь самолетов, которые были произведены в рамках конструкторской работы "Туполева", знают, что это лучшие в мире самолеты", — сказал глава региона.

Сегодня Самарский филиал достойно продолжает заложенные традиции: участвует во всех авиационных разработках АО "Туполев", в том числе по Ту-214, которые, как отметил руководитель области, станут неотъемлемой частью новой авиации России. Коллектив участвует в проектировании перспективных авиационных комплексов, успешно решает сложные задачи авиастроения, объединяя опыт старшего поколения и энергию молодых кадров.

Особые слова признательности Вячеслав Федорищев адресовал ветеранам предприятия и отрасли. "Ваши опыт, мудрость и преданность делу стали фундаментом нынешних успехов. А ваш пример дает возможность молодым ребятам идти вперед, идти вперед правильно под вашим кураторством", — подчеркнул он.

Губернатор также отметил роль предприятия в обеспечении безопасности страны в период специальной военной операции. "Продукция, которая конструируется и производится в авиационной отрасли здесь, в Самаре, на вашем предприятии, позволяет нам с уверенностью сказать, что победа будет за нами, позволяет обеспечить безопасность, стратегическое преимущество на поле боя, в любом конфликте. Поэтому каждый из вас, кто трудится на предприятии, вносит свой вклад в нашу общую победу", — сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе мероприятия глава региона вручил награды — почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области отличившимся сотрудникам предприятия.

В завершение руководитель области пожелал коллективу Самарского филиала новых конструкторских решений, технологических прорывов, успешной реализации текущих и перспективных проектов, притока талантливых молодых специалистов.

"Еще раз от всей души поздравляю вас с юбилеем! Крепкого вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, удачи и новых высот во всех начинаниях!" — резюмировал Вячеслав Федорищев.