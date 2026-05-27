Вячеслав Федорищев поручил областному правительству решить вопрос поддержки судостроителей

Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая. На сегодняшний день доля самарских производителей в этой сфере на российском рынке составляет 60%.

Во время обсуждения вопроса Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что за последние две недели встретился с несколькими руководителями судостроительных компаний, а также посетил производственные площадки. "Все мне говорят о том, что им необходимо развитие, расширение производственных площадей и возможности их размещение рядом с экспериментальными площадками на воде", — отметил глава региона.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что со стороны Корпорации развития региона ведется поиск подходящих участков, которые обеспечат запросы судостроителей с выходом в акваторию.

"Статус работы — "ничего не сделано". Поиск участка — это нулевой цикл, — раскритиковал работу ответственных ведомств Вячеслав Федорищев. — Задача у правительства стоит уже два года. Министерство промышленности отвечает за создание комфортных условий для производителей, в данном случае — малогабаритных судов. Хотя вопросы подбора площадок можно было решить с минимущества, где решается вопрос земли".

Губернатор добавил, что этот вопрос можно решить и путем создания промышленного парка. На реализацию такого проекта можно привлечь средства федерального бюджета. "У нас все условия для этого есть. Самое главное, есть производители, инвесторы, которые хотят работать у нас и говорят о том, что им это необходимо для расширения. Эта отрасль сейчас показывает динамику, для многих водный вид отдыха — приоритетный, поэтому у всех производителей наблюдается увеличение продаж", — предложил механизм решения вопроса глава региона.

Вячеслав Федорищев зафиксировал для себя, что что региональные министерства промышленности, экономического развития, туризма, а также Корпорация развития не уделяют должного внимания вопросам поддержки предприятий судостроения. "Это неправильно. Я вас очень прошу в течение двух недель эту работу правильно систематизировать и выйти на решения, которые позволят поддержать наших производителей", — обратился губернатор к руководителям министерств.

Отдельно в ходе совещания коснулись вопроса постановки на учет водных транспортных средств. Многие маломерные суда не зарегистрированы и, как следствие, используются не безопасно, а также не формируют должную налоговую базу региона.

По словам министра имущественных отношений региона Игоря Андреева, на сегодняшний день по данным ГУ МЧС России по Самарской области зарегистрировано 52 тысячи маломерных судов, еще 1500 — остаются незарегистрированными. Но эти сведения существенно отличаются от тех, которыми обладает налоговая служба. По информации УФНС России по Самарской области только 26 тысяч судов зарегистрированы.

Игорь Андреев предложил увеличить количество проверок для пресечения фактов использования незарегистрированных судов и привлечения к ответственности владельцев гидроциклов, лодок и катеров. Кроме того, требуется создание соответствующих штрафстоянок, которых сейчас в регионе нет. Еще одна мера — увеличение штрафов за управление водными транспортными средствами без регистрации. Причем сумма должна превышать сумму налога.

Вячеслав Федорищев поддержал озвученные предложения. Он поручил их доработать и привести в действие.

"Качество работы Правительства региона этим летом в туристический сезон будет оцениваться по действиям, которые будут предприняты", — резюмировал губернатор.