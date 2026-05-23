Губернатор Самарской области выразил соболезнования семьям погибших в Старобельске

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших в Старобельске.
"Вся страна скорбит вместе с жителями города Старобельска Луганской Народной Республики. Число жертв чудовищной террористической атаки ВСУ по студенческому общежитию достигло 18 человек, спасатели продолжают поиски.
От имени жителей Самарской области и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих родных и близких.
Враг нанес целенаправленный, чудовищный удар по мирному населению. По беззащитным ДЕТЯМ.
Такие жестокие преступления не имеют и не могут иметь оправданий.
Разделяем вашу боль. Сил и мужества, чтобы пережить этот страшный удар. Молимся за здоровье пострадавших", — написал губернатор в своем канале в Мах.
