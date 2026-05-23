В Самаре состоялась премьера водевиля "Все дело в шляпке"

В пятницу, 22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова "Все дело в шляпке" (12+).

"Для театра это во многом первый опыт, это первый водевиль в его истории. В спектакле музыка и текст существуют на равных, а такой жанр требует от артистов совершенно иной природы существования на сцене. Это даже не мюзикл, а скорее музыкальная комедия, которая больше присуща драматическому театру. Но мы решили взяться", — отметила режиссер спектакля Оксана Штанина.

"Мне давно хотелось создать настоящий классический водевиль с гусарами, интригами, молодыми влюбленными и, конечно, счастливым финалом. Меня всегда вдохновляли советские музыкальные фильмы с их атмосферой, яркой музыкой и живыми характерами, поэтому над постановкой я работал с большим удовольствием. Насколько я знаю, водевиля в самарском театре еще не было, и я был очень рад, что руководство театра поддержало эту идею", — рассказал композитор Андрей Колесников.

"Я думаю, что получился интересный и прекрасный спектакль. Так как работа для нас новая и мы никогда раньше с таким не сталкивались. Водевиль — особый жанр, в котором важны не только музыка, но и актерская природа, живые взаимоотношения персонажей, чувство юмора и легкость", — поделился Максим Пожидаев, главный хормейстер, дирижер-постановщик и автор аранжировки хоровой партитуры спектакля.

Партии исполнили:

Александр Сергеевич Игнатьев, молодой помещик, жених — Александр Слесарев

Агриппина Васильевна Игнатьева, его мачеха, молодая вдова — Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области

Сергей Семенович Рыльцев, богатый помещик — Ренат Латыпов

Альбина Семеновна Рыльцева, сестра Сергея Семеновича, воспитательница Вареньки — Анна Костенко

Варенька (Варвара Сергеевна) Зазнобина, невеста Александра — Евгения Бумбу

Поручик Кручин (Анатоль), гусар, кузен Агриппины — Анатолий Невдах

Ипполит Васильевич Зазнобин, управляющий в имении Игнатьевых — Владимир Боровиков

Дуняша, служанка в доме Игнатьевых — Софья Цимбал

Дирижер — Максим Пожидаев

Композитор — Андрей Колесников

Либретто — Алены Богдановой

Соавтор идеи либретто — Петр Борисенко, заслуженный артист России

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Дирижер-постановщик, главный хормейстер, аранжировка хоровой партитуры — Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик — Оксана Штанина

Художник-постановщик, художник по костюмам — Марина Евдоченкова

Художник по свету — Сергей Дильдин

Балетмейстер-постановщик — Павел Самохвалов

Ассистент балетмейстера-постановщика — Владимир Шачнев, Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области

Ассистент режиссера — Наталья Беляева

Режиссер хора — Марина Монастырская

Аранжировка — Ксения Ротаева

Оркестровка — Иван Пилюкшин