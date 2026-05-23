В Самаре состоялась премьера водевиля "Все дело в шляпке"

В пятницу, 22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова "Все дело в шляпке" (12+).
"Для театра это во многом первый опыт, это первый водевиль в его истории. В спектакле музыка и текст существуют на равных, а такой жанр требует от артистов совершенно иной природы существования на сцене. Это даже не мюзикл, а скорее музыкальная комедия, которая больше присуща драматическому театру. Но мы решили взяться", — отметила режиссер спектакля Оксана Штанина.
"Мне давно хотелось создать настоящий классический водевиль с гусарами, интригами, молодыми влюбленными и, конечно, счастливым финалом. Меня всегда вдохновляли советские музыкальные фильмы с их атмосферой, яркой музыкой и живыми характерами, поэтому над постановкой я работал с большим удовольствием. Насколько я знаю, водевиля в самарском театре еще не было, и я был очень рад, что руководство театра поддержало эту идею", — рассказал композитор Андрей Колесников.
"Я думаю, что получился интересный и прекрасный спектакль. Так как работа для нас новая и мы никогда раньше с таким не сталкивались. Водевиль — особый жанр, в котором важны не только музыка, но и актерская природа, живые взаимоотношения персонажей, чувство юмора и легкость", — поделился Максим Пожидаев, главный хормейстер, дирижер-постановщик и автор аранжировки хоровой партитуры спектакля.
Партии исполнили:
Александр Сергеевич Игнатьев, молодой помещик, жених — Александр Слесарев
Агриппина Васильевна Игнатьева, его мачеха, молодая вдова — Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области
Сергей Семенович Рыльцев, богатый помещик — Ренат Латыпов
Альбина Семеновна Рыльцева, сестра Сергея Семеновича, воспитательница Вареньки — Анна Костенко
Варенька (Варвара Сергеевна) Зазнобина, невеста Александра — Евгения Бумбу
Поручик Кручин (Анатоль), гусар, кузен Агриппины — Анатолий Невдах
Ипполит Васильевич Зазнобин, управляющий в имении Игнатьевых — Владимир Боровиков
Дуняша, служанка в доме Игнатьевых — Софья Цимбал
Дирижер — Максим Пожидаев
Композитор — Андрей Колесников
Либретто — Алены Богдановой
Соавтор идеи либретто — Петр Борисенко, заслуженный артист России
Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов
Дирижер-постановщик, главный хормейстер, аранжировка хоровой партитуры — Максим Пожидаев
Режиссер-постановщик — Оксана Штанина
Художник-постановщик, художник по костюмам — Марина Евдоченкова
Художник по свету — Сергей Дильдин
Балетмейстер-постановщик — Павел Самохвалов
Ассистент балетмейстера-постановщика — Владимир Шачнев, Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области
Ассистент режиссера — Наталья Беляева
Режиссер хора — Марина Монастырская
Аранжировка — Ксения Ротаева
Оркестровка — Иван Пилюкшин
