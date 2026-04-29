Студенты Самарского областного училища культуры и искусств вернулись с Международного фестиваля студенческих спектаклей "ТВОЙ ШАНС" / "ГИТИС‑ФЕСТ"

Студенты третьего актерского курса Самарского областного училища культуры и искусств побывали в Москве на Международном фестивале студенческих спектаклей "ТВОЙ ШАНС" / "ГИТИС-ФЕСТ", приуроченном к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

Из 94 поданных на фестиваль заявок (из которых 61 поступила из региональных вузов) были отобраны 20 самых достойных постановок. Постановка Самарского областного училища культуры и искусств была отобрана экспертным советом под руководством профессора ГИТИСа Бориса Любимова и вошла в региональную программу фестиваля.

Ребята достойно представили самарскую театральную школу. На легендарной сцене Театральной школы О.П.Табакова они показали спектакль по пьесе Д.Рябова "Апрельский романс" (режиссер О.В.Рябова). После спектакля прошло обсуждение со зрителями и членами жюри. Спектакль "Апрельский романс" уже имеет дипломы лауреатов фестивалей "Начало" (Москва), "Без антракта" (Сарапул), "Весна Победы" (Самара), "Радуга Поволжья" (Новокуйбышевск), "Зазеркамье" (Елабуга).

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что фестиваль подтвердил статус уникальной площадки для молодых талантов. Председатель СТД РФ Владимир Машков подчеркнул: это шанс заявить о себе и обрести связи в профессиональном сообществе.

Фестиваль "Твой шанс | ГИТИС-фест" уже много лет служит важнейшим "социальным лифтом" для молодых артистов, предоставляя им возможность заявить о себе широкой публике, критикам и кастинг-директорам ведущих театров. Организаторами фестиваля выступают Союз театральных деятелей РФ, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках культурной программы студенты побывали на экскурсии в Театральном институте им. Б.Щукина, посмотрели показ самостоятельных работ студентов, увидели спектакль "Актриса" в Институте современного искусства (курс народных артистов Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова), встретились с режиссером Александринского театра Валерием Фокиным в рамках Биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры".