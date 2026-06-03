В Самарской опере пройдет премьера мюзикла "Остров сокровищ"

26 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет премьера мюзикла А.Колесникова "Остров сокровищ" (6+).
Творческая команда спектакля представляет мюзикл по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", созданный специально для театра "Шостакович Опера Балет". Отправляйтесь навстречу приключениям вместе с захватывающей музыкой!
Зрителей ждет настоящее морское путешествие с красочными декорациями и яркими костюмами. Бескрайний океан эмоций гарантирован!
"Остров сокровищ" - не просто детская сказка. Это современный зрелищный мюзикл для всей семьи, который одинаково увлечет детей, подростков и взрослых. Здесь есть все: романтика дальних странствий, опасные интриги, юмор, сильная музыка и история о смелости, дружбе и выборе своего пути. Погрузитесь в атмосферу пиратских легенд и почувствуйте вкус настоящего приключения!
Премьерные показы также состоятся 27 и 28 июня в 12:00.
Мюзикл в двух действиях по мотивам одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона
Автор либретто - Карина Шебелян
Композитор и автор стихотворного текста - Андрей Колесников
При участии:
Кирилл Острецов (музыка)
Александр Немировский (стихотворный текст)
Музыкальный руководитель - Евгений Хохлов
Дирижер-постановщик - Алишер Бабаев
Аранжировка хоровой партитуры - Максим Пожидаев
Режиссер-постановщик - Филипп Разенков
Художник-постановщик, художник по костюмам - Елисей Шепелев
Художник по свету - Владимир Коваленко
Балетмейстер-постановщик, ассистент режиссера - Алина Мустаева
Звукорежиссер - Надежда Рахманова
Художник по видеоконтенту - Дмитрий Громов
Ассистенты балетмейстера-постановщика - Владимир Шачнев, Вероника Землякова
Аранжировка - Элдар Алимов
Оркестровка - Иван Шалденков
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.