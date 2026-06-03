В Самарской опере пройдет премьера мюзикла "Остров сокровищ"

26 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет премьера мюзикла А.Колесникова "Остров сокровищ" (6+).

Творческая команда спектакля представляет мюзикл по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", созданный специально для театра "Шостакович Опера Балет". Отправляйтесь навстречу приключениям вместе с захватывающей музыкой!

Зрителей ждет настоящее морское путешествие с красочными декорациями и яркими костюмами. Бескрайний океан эмоций гарантирован!

"Остров сокровищ" - не просто детская сказка. Это современный зрелищный мюзикл для всей семьи, который одинаково увлечет детей, подростков и взрослых. Здесь есть все: романтика дальних странствий, опасные интриги, юмор, сильная музыка и история о смелости, дружбе и выборе своего пути. Погрузитесь в атмосферу пиратских легенд и почувствуйте вкус настоящего приключения!

Премьерные показы также состоятся 27 и 28 июня в 12:00.

Мюзикл в двух действиях по мотивам одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона

Автор либретто - Карина Шебелян

Композитор и автор стихотворного текста - Андрей Колесников

При участии:

Кирилл Острецов (музыка)

Александр Немировский (стихотворный текст)

Музыкальный руководитель - Евгений Хохлов

Дирижер-постановщик - Алишер Бабаев

Аранжировка хоровой партитуры - Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик - Филипп Разенков

Художник-постановщик, художник по костюмам - Елисей Шепелев

Художник по свету - Владимир Коваленко

Балетмейстер-постановщик, ассистент режиссера - Алина Мустаева

Звукорежиссер - Надежда Рахманова

Художник по видеоконтенту - Дмитрий Громов

Ассистенты балетмейстера-постановщика - Владимир Шачнев, Вероника Землякова

Аранжировка - Элдар Алимов

Оркестровка - Иван Шалденков