"Рудольфио": в СамАрте состоялась премьера дипломной режиссерской работы

Рассказ Валентина Распутина "Рудольфио" был написан в середине 1960-х годов. За прошедшие десятилетия он не раз становился поводом для споров: о любви и ответственности, о нравственном выборе, о границах дозволенного и человеческих чувствах. Но спектакль, поставленный в СамАрте актрисой Валерией Павлюк, предлагает иной взгляд на знакомую историю. Здесь на первый план выходит не конфликт и не поиск виноватых. Это история встречи двух людей, которые неожиданно становятся важны друг для друга. История взросления, внутреннего кризиса, пробуждения чувств и попытки услышать самого себя. Для Валерии Павлюк спектакль стал дипломной работой в Высшей школе сценических искусств (Школе Райкина), где она завершает обучение на режиссерском курсе Николая Рощина.

… На сцене — приметы эпохи, атмосфера шестидесятых: дисковые телефоны, проигрыватель с виниловой пластинкой… Детали быта, которые сегодня уже воспринимаются почти как символы времени. Но здесь они нужны не только для того, чтобы обозначить исторический период.

Проигрыватель, например, "играет роль" жены Рудольфа. Жена тут — заезженная пластинка, которая снова и снова прокручивает одни и те же слова и чувства…

А сцена, когда главные герои едут в транспорте, становится очень реалистичной благодаря старым съемкам улиц того времени — создается впечатление, что герои и в самом деле едут через город.

Этот прием работает удивительно точно: он не только помогает перенести действие в эпоху Распутина, но и добавляет спектаклю кинематографичности. Вообще в постановке чувствуется стремление соединить театр и кино, и это оказывается очень органичным для истории, где самое важное происходит не во внешних событиях, а во внутренней жизни героев.

При всей узнаваемой эстетике шестидесятых спектакль не выглядит исторической реконструкцией. Наоборот, очень быстро перестаешь воспринимать происходящее как рассказ о людях из прошлого. Их сомнения, чувства, растерянность и желание быть услышанными оказываются удивительно современными.

Елена Ползикова: "Было понятно, что Валерии нужно продолжать"

Для СамАрта режиссерские поиски собственных артистов давно стали частью творческой жизни театра.

По словам руководителя литературно-драматургической части театра Елены Ползиковой, театр традиционно поддерживает актеров, которые хотят попробовать себя в новой профессии.

— Эта история не нова. СамАрт всегда поддерживает своих артистов в их творческих поисках. Анатолий Праудин на базе СамАрта выпустил два режиссерских курса, где учились наши актеры. Павел Маркелов, Дмитрий Добряков и Ольга Агапова показывали свои дипломные работы в СамАрте. То же было и с выпускными режиссерскими работами Татьяны Наумовой и Алексея Елхимова. Их постановки сейчас составляют репертуар отдельного направления СамАрта — проекта "Эскиз-театр".

По словам Елены Ползиковой, интерес к режиссерским работам Валерии Павлюк появился не сегодня.

— Мы все с удовольствием ходили на показы спектакля "Лес. Экскурсия" в Литературный музей, где она выступила автором. И было понятно, что Лере нужно продолжать, ее взгляд на театр очень современный, интересный, ни на кого не похожий.

Литературный материал, выбранный для дипломной работы, тоже оказался неслучайным.

— "Рудольфио" подтвердил: у Валерии Павлюк уже есть свой почерк в создании спектакля. Ее постановка — это взгляд молодого человека, человека XXI века на историю, придуманную Распутиным в период шестидесятничества. Молодой режиссер ставит о юной девушке, которая, с одной стороны, выглядит инопланетянкой для нас сегодняшних, но, с другой стороны, так похожа на поколение Альфа.

Именно поэтому, считает Елена Ползикова, спектакль воспринимается современным и актуальным.

— Мне кажется, самое ценное в спектакле Леры — ей есть что сказать, а мы, зрители, даже не задаемся вопросом, зачем поставлен этот рассказ Валентина Распутина.

Валерия Павлюк: "Если история столько лет не отпускает, значит, в ней нужно разобраться"

Сама Валерия Павлюк признается, что ее знакомство с рассказом началось еще в школьные годы.

— Этот рассказ живет со мной со школы. Помню, когда нас готовили к экзаменам, его давали как дополнительное чтение. Потом я вспоминала его в институте, потом забывала, потом снова возвращалась к нему. И когда начала думать о дипломном спектакле, поняла: если эта история столько лет меня будоражит, значит, в ней есть что-то такое, в чем нужно разобраться.

Инсценировку Валерия Павлюк создавала вместе с Виктором Булгаковым.

— Репетировали мы примерно полтора месяца. А инсценировку писали больше полугода — наверное, месяцев восемь.

Режиссер признается, что ее всегда привлекали истории, в которых многое остается между строк.

— Мне нравятся тихие, недосказанные, размытые истории. Поэтому для меня здесь никогда не стоял вопрос, на чьей стороне быть. Мне хотелось, чтобы это была не просто история влюбленности мужчины и женщины. Мне хотелось увидеть историю двух людей, которые встречаются именно для того, чтобы что-то дать друг другу.

По мнению Валерии Павлюк, оба героя меняются благодаря этой встрече.

— Он дает ей толчок к взрослению. А она в какой-то момент становится той искрой, которой ему не хватает. Когда жизнь превращается в рутину, в болото, когда кажется, что уже ничего интересного не будет, вдруг появляется человек, который напоминает: ты еще способен чувствовать, удивляться, переживать.

Одним из важных режиссерских решений стало появление в спектакле персонажа Летчика, которого нет в рассказе Распутина.

— У Распутина есть упоминания и "Маленького принца", и "Планеты людей". Я за это зацепилась. Из этого родился персонаж Летчика. Все его тексты — это как раз "Планета людей" Экзюпери.

Для Валерии Павлюк работа над "Рудольфио" стала первым масштабным режиссерским опытом в родном театре.

— Для меня все было неожиданным. Я впервые оказалась по другую сторону процесса, не как актриса. Взаимодействие со всеми службами театра, с артистами, с цехами — все это было новым. Было сложно и волнительно.

При этом Валерия особо подчеркивает, что спектакль стал результатом общей работы театра.

— Я очень благодарна СамАрту. Все помогали. Артисты, цеха, сотрудники театра. Часто мы собирались уже после спектаклей, когда все были уставшие после рабочего дня, но продолжали репетировать.

К режиссуре Валерия пришла после тринадцати лет актерской работы.

— В какой-то момент захотелось чего-то нового в профессии. Большую роль сыграла лаборатория Анатолия Праудина. Мы показывали свои работы, получали комментарии, учились. Постепенно я поняла, что мне интересно не только играть, но и придумывать, сочинять, создавать спектакль целиком.

Сегодня она завершает обучение на курсе Николая Рощина в Высшей школе сценических искусств.

— Пока я не собираюсь расставаться с актерской профессией. Наоборот, сейчас особенно интересно наблюдать театральный процесс с разных сторон. В СамАрте работают очень разные режиссеры, и у каждого есть чему поучиться.

Алексей Меженный: "Это спектакль-вопрос"

Исполнитель роли Рудольфа Алексей Меженный видит своего героя человеком, оказавшимся в сложной внутренней точке.

— Для меня главным было сыграть человека, который попал во внутренний кризис и пытается его разрешить, выйти из него… или не выйти. Почти как у Гамлета: быть или не быть.

По мнению актера, встреча с Ио становится для его героя возможностью вновь почувствовать жизнь.

— Он получает частичку тепла, любви, света какого-то человеческого, душевного.

При этом Меженный убежден, что постановка не предлагает зрителю готовых ответов.

— Это не спектакль-ответ. Как говорил Товстоногов, есть спектакли-ответы, а есть спектакли-вопросы. Вот этот спектакль, как по мне, спектакль-вопрос. Здесь нет никакого ответа, только вопросы. И на эти вопросы зритель должен ответить сам.

Алина Цикунова: "Для меня это история взросления Ио"

Исполнительница роли Ио Алина Цикунова признается: за время работы над спектаклем она неизбежно стала на сторону своей героини.

— Когда долго работаешь над материалом, становишься адвокатом своей роли. Поэтому я, конечно, на стороне Ио. Уже не могу воспринимать эту историю совсем со стороны.

Главной задачей для актрисы стало показать внутреннее взросление героини.

— Мне хотелось передать, как она из девочки превращается в женщину. Через эту любовь, через эти чувства, через события, которые с ней происходят. Мне кажется, это самое важное в ее истории. И, честно говоря, я продолжаю об этом думать и работать над этим даже сейчас.

Работу с Валерией Павлюк актриса вспоминает как процесс постоянного совместного поиска.

— Лера всегда очень внимательно слушала артистов. Она могла сделать по-своему, но всегда была открыта к предложениям. Ей можно было предлагать идеи, пробовать разные варианты, искать вместе.

Особенно интересным оказался материал, которого нет непосредственно в рассказе Распутина.

— Мы читали "Планету людей", выбирали фрагменты, которые нас цепляют, искали, что может войти в спектакль. Это был очень любопытный процесс.

По словам Алины Цикуновой, режиссер скорее задавала направление, чем предлагала готовые решения.

— Она выстраивала коридор, внутри которого оставалось много свободы. Мы пробовали так, пробовали иначе, что-то меняли, искали. Это была очень живая работа.

Несмотря на внешнюю камерность сюжета, материал оказался непростым.

— Если смотреть с точки зрения действия, может показаться, что ничего не происходит. Но на самом деле все происходит внутри человека. И это требует особого существования на сцене.

Одной из особенностей постановки стало сочетание театрального действия и работы на камеру.

— Это очень интересный опыт. Зритель одновременно видит тебя на сцене и на крупном плане. И нужно существовать гораздо тоньше, чем обычно в театре. Найти этот баланс оказалось очень интересно.

Вместо ответа

Пожалуй, все участники спектакля говорят об одном и том же разными словами. О встрече двух людей, которые меняют друг друга. О человеке, пытающемся выйти из внутреннего кризиса. О девочке, которая становится взрослой. Поэтому "Рудольфио" в СамАрте оказывается не историей любви в привычном понимании. Это спектакль о переменах, которые происходят внутри человека. И о вопросах, на которые каждому зрителю предстоит ответить самостоятельно.