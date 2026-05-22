Московский Губернский театр покажет в Самаре спектакли "Дон Жуан. Новый миф" и "Собака на сене"

23 и 24 мая пройдут "Большие гастроли" Московского Губернского театра в Самаре. На сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького покажут спектакли "Дон Жуан. Новый миф" и "Собака на сене".

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках направления "Ведущие театры".

"Наш театр участвует в программе "Большие гастроли" уже много лет, но в Самару мы приедем впервые, - отметил художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. - Самарская публика увидит одни из самых ярких постановок Губернского театра, которые пользуются неизменным успехом и в Москве, и в других городах. Шедевры мировой драматургии, Мольер и Лопе де Вега в новом прочтении — "Дон Жуан. Новый миф" Максима Меламедова и "Собака на сене" Александра Коручекова. Эти спектакли абсолютно разные по театральной эстетике и настроению, но каждый из них по-своему покоряет зрителей, заставляя задуматься о том, для чего мы живем в этом мире, и что делает нас по-настоящему счастливыми".