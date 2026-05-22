16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Московский Губернский театр покажет в Самаре спектакли "Дон Жуан. Новый миф" и "Собака на сене" Классика по-новому: в СамАрте показали эскизы молодых режиссеров В "Ночь музеев" театр "Шостакович Опера Балет" представил концерт "Энигма DSCH" На сцене Самарской оперы пройдет новая хореографическая редакция балета А.Адана "Корсар" Народный театр "Муравей-НИК" из Самарской области покоряет Москву

Театр Культура

Московский Губернский театр покажет в Самаре спектакли "Дон Жуан. Новый миф" и "Собака на сене"

САМАРА 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 и 24 мая пройдут "Большие гастроли" Московского Губернского театра в Самаре. На сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького покажут спектакли "Дон Жуан. Новый миф" и "Собака на сене".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках направления "Ведущие театры".

"Наш театр участвует в программе "Большие гастроли" уже много лет, но в Самару мы приедем впервые, - отметил художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. - Самарская публика увидит одни из самых ярких постановок Губернского театра, которые пользуются неизменным успехом и в Москве, и в других городах. Шедевры мировой драматургии, Мольер и Лопе де Вега в новом прочтении — "Дон Жуан. Новый миф" Максима Меламедова и "Собака на сене" Александра Коручекова. Эти спектакли абсолютно разные по театральной эстетике и настроению, но каждый из них по-своему покоряет зрителей, заставляя задуматься о том, для чего мы живем в этом мире, и что делает нас по-настоящему счастливыми".

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31