В Самаре пройдет закрытие первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера"

19 апреля в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича закроется первый Международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера" завершится премьерой "Триптиха" Джакомо Пуччини, состоящего из трех одноактных опер: "Плащ" (премьера!), "Сестра Анжелика" (премьера!), "Джанни Скикки", премьера 2018 года. (12+).

Художественный руководитель фестиваля - художественный руководитель и главный дирижер театра - Евгений Хохлов.

Спектакль служит продолжением совместного проекта с ГИТИСом, в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" в предыдущем сезоне. Над постановкой работали студенты и выпускники ГИТИСа: режиссер-постановщик - Вероника Пустоварова, художник-постановщик - София Манакова, художник по костюмам - Анастасия Сокольвак.

Подробнее о постановке:

Совместный проект с ГИТИС "Дебют в России"

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов

I отделение

"Плащ" Премьера!

Опера в 1 действии

Оригинальное название IL TABARRO

Либретто Джузеппе Адами по одноименной пьесе Дидье Гольда (1910)

"Интересно, что "Триптих" Пуччини является последней завершенной работой мастера (далее - легендарная "Турандот", которую композитор не успел закончить). В "Плаще", помимо лейтмотивов и лейтинтонаций, которые нужно собирать как пазлики, чтобы понять общую картину и что именно композитор имел в виду, я обнаружила много отсылок Пуччини к самому себе, это меня впечатлило. Есть не только музыкальные темы, но и в сюжете продавец песен торгует "историей Мими" (из оперы "Богема"). Очень много контрастов: после виртуозной музыкальной темы вдруг долгая пауза, ощущение постоянных подъемов и падений. И при этом вокальные мелодии "на разрыв", которые не оставляют равнодушным. Также у каждого персонажа есть своя музыкальная характеристика, которую тоже нужно учитывать. Кто как разговаривает? Почему вдруг снова появилась эта тема? Почему герой в этой сцене поет так, как он до того не пел? И много-много других маленьких загадок", - рассказывает режиссер-постановщик Мария Дашунина (студентка ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна).

Художник-постановщик - Зося Манакова (студентка ГИТИС, мастерская Анастасии Глебовой и заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Станислава Морозова)

Художник по костюмам - Стефания Филатова (выпускница Школы-студии МХАТ).

Художник по свету - Антон Секачев

Дирижер - Евгений Хохлов

II отделение

"Сестра Анжелика" Премьера!

Опера в 1 действии

Оригинальное название SUOR ANGELICA

Либретто Джоваккино Форцано

"В основе концепции спектакля лежит идея художника-постановщика Зоси Манаковой: метафора отпечатка пальца - символа человеческой уникальности. Линии на пальцах, подобно линиям судьбы, складываются в неповторимую историю жизни", - рассказывает режиссер-постановщик Вероника Пустоварова (выпускница ГИТИС, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака).

Художник-постановщик - Зося Манакова (студентка ГИТИС, мастерская Анастасии Глебовой и заслуженного деятеля искусств России, профессора Станислава Морозова)

Художник по костюмам - Анастасия Сокольвак (студентка ГИТИС, мастерская Анны Белан)

Художник по свету - Антон Секачев

Дирижер - Евгений Хохлов

III отделение

"Джанни Скикки" (Премьера состоялась в 2018 году в рамках оперного фестиваля к 160-летию Джакомо Пуччини)

Опера в 1 действии

Либретто Джоваккино Форцано (1883-1970) на основе Песни XXX

"Ада" Данте Алигьери (1265-1321).

Джакомо Пуччини написал двенадцать опер, причем лишь одну комическую - "Джанни Скикки". Это имя реального человека, который жил во Флоренции в XIII веке и подделал в свою пользу завещание другого горожанина, Буозо Донати. Джанни Скикки упоминается в "Божественной комедии" Данте Алигьери: в наказание за свою авантюру он злобно мечется в аду.

Режиссер-постановщик - Надежда Бахшиева (выпускница ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна)

Художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету, художник по видеоконтенту - Василиса Кутузова (выпускница ГИТИСа, мастерская заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Станислава Морозова)

Дирижер - Евгений Хохлов

В постановке участвуют солисты оперы, артисты хора, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича.