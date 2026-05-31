В первый день лета в регионе прогнозируются гроза и град

В понедельник, 1 июня, местами в Самарской области, как сообщает пресс-служба Приволжского УГМС, ожидаются гроза, град, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

Региональное МЧС предупреждает: будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

Телефон экстренных служб: 112.