На месте речпорта в Самаре появится ландшафтный парк

На стрелке рек Волга и Самара вместо речного порта создадут ландшафтный парк. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Давно говорили про развитие этой территории. Конечно хотелось в большем объеме начать эту работу, провести масштабный девелопмент территории, но экономическая ситуация всегда вносит свои коррективы. Поэтому приняли решение первым шагом в течение года освободить эту территорию от порта, спроектироваться и следующего года создать здесь ландшафтный парк", — заявил глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что территория большая — больше 18га, в красивейшем месте. Он выразил уверенность, что новый парк станет местом притяжения для горожан и гостей областной столицы.