Названы победители "Самарской студенческой весны — 2026"

В Самарской области прошел заключительный гала‑концерт фестиваля "Самарская студенческая весна" — яркого события, объединившего более 3,2 тыс. представителей творческой молодежи региона. Мероприятие состоялось 26 мая в культурно‑развлекательном центре "Звезда" и стало кульминацией масштабного проекта под слоганом "Творчество в единстве".

Проект, зародившийся в Самаре в 1993 г. как площадка для студенческого творчества, сегодня остается одним из самых популярных и значимых событий региона: с каждым годом он развивается, привлекает все больше участников и открывает новые таланты. В этом году он прошел в формате трех отдельных фестивалей, которые объединили студентов высших учебных заведений, учащихся профессиональных образовательных организаций и представителей работающей молодежи. Проект "Самарская студенческая весна — 2026" собрал представителей 16 вузов региона, свыше 30 представителей работающей молодежи и студентов колледжей из 27 муниципальных образований.

"Сегодня Самарская студенческая весна — это профессиональное сценическое и за сценическое творчество, являющееся частью большой экосистемы для развития творческого потенциала молодежи региона. В Год единства народов России тема "творчества в единстве" не ограничилась вузовскими концертами, а стала главной идей всего проекта, ведь в этом году мы расширили его формат: к участию присоединились не только студенты, но и молодые сотрудники предприятий и организаций региона. Обязательно продолжим эту значимую историю и обогатим ее новыми идеями в следующем году", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что успех каждого ребенка — это инвестиция в будущее всего региона. Создание условий для развития и реализации талантов молодежи, поддержка юных спортсменов и различных молодежных инициатив — часть масштабной системной работы по реализации молодежной политики в Самарской области. Эти задачи также отражены в "Народной программе" партии "Единая Россия".

"Самарская студенческая весна" — это не просто конкурс, а настоящая экосистема, где молодые люди раскрывают свои таланты, находят единомышленников и учатся работать в команде, считает председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области, участник предварительного голосования "Единой России" Кристина Гнатюк. "В Год единства народов России особенно символично, что фестиваль прошел под слоганом "Творчество в единстве" и объединил не только студентов, но и работающую молодежь. Я сама много лет занимаюсь молодежной политикой и вижу, как такие проекты меняют судьбы: вчерашние участники сегодня становятся лидерами общественного мнения, наставниками, авторами социальных инициатив. Уверена, что делегация Самарской области достойно представит наш регион на всероссийском этапе в Красноярске и Хабаровске. А мы продолжим создавать условия, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свой потенциал на родной земле", — подчеркнула Кристина Гнатюк.

На сцене гала‑концерта выступили лучшие коллективы — лауреаты проекта, в торжественной обстановке были объявлены победители общекомандных зачетов среди высших и профессиональных образовательных организаций. Наиболее яркие и запоминающиеся номера удостоились специальных призов.

Победителями общего зачета среди образовательных организаций высшего образования стали:

I место — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный социально-педагогический университет";

II место — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет";

II место — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский государственный университет путей сообщения";

III место — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева"

Победителями общего зачета среди профессиональных образовательных организаций:

I место — государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна";

II место — Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский государственный колледж";

III место — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарское областное училище культуры и искусств".

Уже скоро из числа победителей проекта будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе. Студенты образовательных организаций высшего образования отправятся в Красноярск: выступления пройдут с 24 по 29 июня, а представители профессиональных образовательных организаций выступят в Хабаровске — конкурсные дни запланированы на период с 8 по 13 июня.