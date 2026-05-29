16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев "Львенок" Скоростные речные перевозки стартуют в Самарской области с 1 июня "Гарантия, что дети будут счастливы": как самарская Школа приемного родителя готовит осознанные семьи Школа с. Георгиевка получила диплом "Лучшее общеобразовательное учреждение" Делегация Кинель-Черкасского района приняла участие региональном Форуме "Мой Бизнес. Время героев"

Общество

"Гарантия, что дети будут счастливы": как самарская Школа приемного родителя готовит осознанные семьи

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области успешно функционирует Школа приемного родителя, одна из них на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Программа направлена на комплексную подготовку граждан, решивших взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Обучение является обязательным этапом и гарантирует осознанный подход к построению детско-родительских отношений.

Приемное родительство — это не только акт гуманизма, но и высокая ответственность, требующая специальных знаний, психологической устойчивости и правовой грамотности. Каждый ребенок, попадающий в замещающую семью, обладает уникальным жизненным опытом, часто сопряженным с утратой привязанности и адаптационными трудностями. Без квалифицированной подготовки даже самые искренние намерения могут столкнуться с кризисами.

Программа школы разработана практикующими специалистами в области детской психологии, педагогики и социальной работы. Слушатели изучают возрастные особенности развития, законодательную базу в сфере опеки, технологии преодоления поведенческих трудностей и методы профилактики эмоционального выгорания. Занятия сочетают теорию с интерактивными практиками. На очных занятиях разбираются и проигрываются ролевые кейсы, что позволяет получить новый чувственный опыт и научиться справляться с "трудным" поведением ребенка.

Кандидаты, планирующие принять в семью детей особых категорий (сиблингов, подростков, детей-инвалидов), должны пройти подготовку по программе дополнительного модуля.

По окончании курса проводится собеседование. При условии посещаемости не менее 80% занятий и усвоения знаний кандидату выдается свидетельство установленного образца и заключение.

"Для нас этот курс стал настоящим открытием, — делится Татьяна, выпускница последнего потока. — До обучения мы полагали, что достаточно любви и терпения. Программа показала, что приемный ребенок нуждается в особом, профессионально выстроенном подходе. Здесь мы получили четкие инструменты, разобрали реальные жизненные кейсы и поняли, как действовать в сложных ситуациях. Это невероятно полезный курс, который дал нам уверенность, спокойствие и реальные компетенции для построения здоровой семьи".

Педагог-психолог Елена Тараканова отмечает: "Интересно смотреть на то, с какими ожиданиями приходят люди на первое занятие, и следить за тем, какая трансформация происходит в сознании. Когда в конце занятия ты слышишь: "У меня поменялись отношения в семье, улучшились отношения с детьми, улучшилась связь между нами" — вот это, наверное, самый главный результат. Занятия, арт-терапия, просмотр фильмов с последующим обсуждением, выполнение домашних заданий — все это меняет воспитательские установки, повышает уровень знаний и навыков. Школа приемного родителя — это гарантия того, что семья справится с любыми сложностями, а дети будут счастливы".

Эффективность программы подтверждает статистика: семьи, прошедшие обучение, демонстрируют значительно более низкие показатели возвратов детей.

Растет и интерес к школе приемных родителей: за 2025 г. подготовлено и получили свидетельство 277 кандидатов в замещающие родители, а за первый квартал 2026 г. уже 81 кандидат.

С полной информацией о школе и графики занятий можно ознакомиться на сайте Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа или по телефону 8 (846) 333-79-30.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31