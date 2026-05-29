"Гарантия, что дети будут счастливы": как самарская Школа приемного родителя готовит осознанные семьи

В Самарской области успешно функционирует Школа приемного родителя, одна из них на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Программа направлена на комплексную подготовку граждан, решивших взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Обучение является обязательным этапом и гарантирует осознанный подход к построению детско-родительских отношений.

Приемное родительство — это не только акт гуманизма, но и высокая ответственность, требующая специальных знаний, психологической устойчивости и правовой грамотности. Каждый ребенок, попадающий в замещающую семью, обладает уникальным жизненным опытом, часто сопряженным с утратой привязанности и адаптационными трудностями. Без квалифицированной подготовки даже самые искренние намерения могут столкнуться с кризисами.

Программа школы разработана практикующими специалистами в области детской психологии, педагогики и социальной работы. Слушатели изучают возрастные особенности развития, законодательную базу в сфере опеки, технологии преодоления поведенческих трудностей и методы профилактики эмоционального выгорания. Занятия сочетают теорию с интерактивными практиками. На очных занятиях разбираются и проигрываются ролевые кейсы, что позволяет получить новый чувственный опыт и научиться справляться с "трудным" поведением ребенка.

Кандидаты, планирующие принять в семью детей особых категорий (сиблингов, подростков, детей-инвалидов), должны пройти подготовку по программе дополнительного модуля.

По окончании курса проводится собеседование. При условии посещаемости не менее 80% занятий и усвоения знаний кандидату выдается свидетельство установленного образца и заключение.

"Для нас этот курс стал настоящим открытием, — делится Татьяна, выпускница последнего потока. — До обучения мы полагали, что достаточно любви и терпения. Программа показала, что приемный ребенок нуждается в особом, профессионально выстроенном подходе. Здесь мы получили четкие инструменты, разобрали реальные жизненные кейсы и поняли, как действовать в сложных ситуациях. Это невероятно полезный курс, который дал нам уверенность, спокойствие и реальные компетенции для построения здоровой семьи".

Педагог-психолог Елена Тараканова отмечает: "Интересно смотреть на то, с какими ожиданиями приходят люди на первое занятие, и следить за тем, какая трансформация происходит в сознании. Когда в конце занятия ты слышишь: "У меня поменялись отношения в семье, улучшились отношения с детьми, улучшилась связь между нами" — вот это, наверное, самый главный результат. Занятия, арт-терапия, просмотр фильмов с последующим обсуждением, выполнение домашних заданий — все это меняет воспитательские установки, повышает уровень знаний и навыков. Школа приемного родителя — это гарантия того, что семья справится с любыми сложностями, а дети будут счастливы".

Эффективность программы подтверждает статистика: семьи, прошедшие обучение, демонстрируют значительно более низкие показатели возвратов детей.

Растет и интерес к школе приемных родителей: за 2025 г. подготовлено и получили свидетельство 277 кандидатов в замещающие родители, а за первый квартал 2026 г. уже 81 кандидат.