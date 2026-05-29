В Самарской области оценили готовность к сезону летней оздоровительной кампании 2026

В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года. Заседание прошло под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Регины Воробьевой.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, касающихся подготовки и проведения летней оздоровительной кампании, акцентировав внимание на обращениях жителей региона, касающихся доступности и качества детского отдыха. Глава региона подчеркнул необходимость учесть все замечания родителей при планировании предстоящей оздоровительной кампании. На заседании комиссии обсудили реализацию этих поручений, а также готовность инфраструктуры лагерей к приему детей летом 2026 года.

"Сегодня мы подводим итоги подготовки к летней оздоровительной кампании. Мы завершаем строительство шести быстровозводимых модульных зданий, которые позволят расширить инфраструктуру региона и увеличить количество мест в лагерях. Также после продолжительного перерыва начинает функционировать лагерь "Орленок" АО "РКЦ "Прогресс" в п. Прибрежный. Его открытие — важный шаг в расширении доступных возможностей для детского отдыха и оздоровления в регионе", — отметила заместитель представителя правительства Самарской области Регина Воробьева.

Участники детально обсудили вопросы безопасности, кадрового обеспечения лагерей и программ досуга. Особое внимание уделили подготовке инфраструктуры: завершению ремонтных работ, проверке пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим обследованиям.

С основным докладом выступил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, представив комплексный план подготовки к сезону, включая этапы проверок учреждений и график заездов детей.

В летней оздоровительной кампании примут участие 733 организации отдыха и оздоровления детей: 45 стационарных лагеря, 684 лагеря дневного пребывания (пришкольные лагеря) и 4 лагеря палаточного типа.

Планируется, что разными формами отдыха, оздоровления и досуга будут охвачены около 108 тысяч детей, проживающих в регионе.

Из областного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании в 2026 г. выделено более 1 млрд 853 млн рублей. Это на 307 млн руб. больше, чем в прошлом году.

Особое внимание в рамках программы будет уделено детям, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников специальной военной операции — они получат путевки в летние лагеря на бесплатной основе и в первоочередном порядке.

Кроме того, продолжится практика оздоровления детей из подшефной территории — г. Снежное Донецкой Народной Республики. Всего в самарских лагерях в этом году отдохнут 500 детей из Снежного.

"Организация летнего отдыха — это не просто досуг, а важная часть заботы о здоровье и развитии подрастающего поколения. Мы последовательно наращиваем финансирование и расширяем охват: в этом году благодаря дополнительно выделенным средствам сможем обеспечить оздоровлением и отдыхом еще больше ребят. Особое внимание уделяем детям из уязвимых категорий, а также юным жителям подшефных территорий — для нас это безусловный приоритет", — отметил Виктор Акопьян.