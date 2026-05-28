Число официальных пляжей в Самарской области вырастет в полтора раза

Самарская область готовится к масштабному расширению официальных пляжей: их количество планируют увеличить в 1,5 раза. Инициатива реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, информирует Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

На данный момент в региональный реестр включено уже 73 пляжа, что превышает прошлогодний показатель (48 территорий) и превосходит план на 2026 год.

За последние две недели к работе активно подключились сразу несколько районов: Похвистневский, Исаклинский, Большеглушицкий, Красноармейский, Пестравский и Приволжский.

Подготовка каждого пляжа — это многоступенчатый процесс: оформление земельных участков и договоров водопользования, водолазное обследование дна, получение деклараций ГИМС (уже есть для 43 территорий), наем спасателей, получение санитарно-эпидемиологических заключений (процесс начнется после половодья и завоза песка), благоустройство.

"Там, где оборудовать полноценный пляж невозможно, власти определят альтернативные места отдыха у воды. Главная цель — чтобы оформление документов не опережало реальную готовность зон купания: безопасность отдыхающих остается приоритетом", — прокомментировали в министерстве.