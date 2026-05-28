Национальный мессенджер "МАКС" - важный инструмент системы образования

Подписано подготовленное Минпросвещения России постановление, благодаря которому национальный мессенджер "МАКС" становится важным инструментом коммуникации для всех участников образовательного процесса: школьников, студентов колледжей, их родителей и педагогов.
Ранее в образовательной деятельности использовалась информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", которая была популярным мессенджером для общения по учебным вопросам.
По итогам 2024/25 учебного года на платформе было зарегистрировано около 35 млн пользователей, в том числе более 308 тысяч — из Самарской области. С повышением требований к вопросам безопасности российского информационного пространства в 2025 году было принято решение о создании национального мессенджера "МАКС".
Практически одновременно с созданием нацмессенджера "МАКС" проходила его интеграция с платформой "Сферум", что позволило сохранить системе образования информационную и коммуникационную преемственность, а также значительно улучшить взаимодействие педагогов, учеников и их родителей.
Согласно постановлению, утвержденному в этом году Правительством Российской Федерации, национальный мессенджер "МАКС" будет использоваться в дистанционном и электронном обучении. Это позволит оптимизировать процесс информирования всех участников образовательного процесса, обеспечив обмен с образовательными организациями необходимыми документами в электронной форме.
Также продолжится интеграция национального мессенджера с федеральными и региональными информационными системами в сфере образования, государственными и муниципальными системами оказания услуг в электронном виде.
Принятые изменения значительно повысят уровень доступности и безопасности образовательных услуг и сервисов обучающимся, их родителям и педагогам, обеспечив комфортную и прозрачную среду использования новых информационных технологий в образовании.
