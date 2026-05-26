Участники СВО продемонстрировали профессиональные навыки на региональном конкурсе в Самарской области

Во вторник, 26 мая, состоялся очный модуль регионального конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". В этом году в спецноминации "Второй старт" принимают участие ветераны специальной военной операции. Цель — поделиться своим опытом адаптации к мирной жизни и реализации на рабочем месте.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"В региональном этапе номинации "Второй старт" принимают участие люди самых разных профессий — это и рабочие профессии, и специальности служащих, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Отрадно, что принимают участие и ветераны СВО, которые пришли со специальной военной операции и работают в наших подразделениях, в кадровых центрах. В их работе особое значение имеет взаимодействие с другими участниками специальной военной операции, потому что здесь соблюдается принцип "равный равному", когда консультирует или помогает с трудоустройством человек, который сам побывал в такой же жизненной ситуации и сейчас успешно работает, это очень важно".

Конкурс включает дистанционный и очный этапы. На дистанционном этапе конкурсанты готовили видеоролик или электронную презентацию "Фотография моего лучшего рабочего дня". На очном этапе — выполняли тестовые задания и представляли свой опыт возвращения к профессиональной деятельности после специальной военной операции перед ветеранами СВО и членами их семей.

"Конкурс "Второй старт" — это не просто соревнование профессионального мастерства. Это возможность показать всем: возвращение к мирной жизни после боевых действий — это реальность. Я сам через это прошел. Каждый участник конкурса уже победитель. Потому что они нашли в себе силы не замкнуться, а идти дальше, осваивать новые профессии, помогать другим", — отметил Герой России, участник предварительного голосования "Единой России" Максим Девятов. По его мнению, очень важно, когда опытный боец, прошедший войну, становится наставником для тех, кто только вернулся. Герой России уверен, что победитель регионального этапа достойно представит Самарскую область на федеральном уровне. А главное, что такие проекты доказывают: жизнь после войны продолжается, и она может быть наполнена смыслом, трудом и новыми победами.

"Для чего нужен мне этот конкурс? Я хочу быть примером для своих боевых товарищей, показать, что можно даже после боевых действий вернуться к мирной жизни и спокойно заниматься своей профессией", — поделился ветеран СВО, конкурсант Павел Веткин.

В региональном этапе конкурса участвовали десять защитников Родины из Самарской области, каждый — со своей историей. "Участие в таких конкурсах, в первую очередь, это социализация, когда не просто начинают возвращаться к мирной жизни, находят себя, но и делятся с другими своим опытом, — прокомментировал член экспертной комиссии конкурса, ветеран СВО, генеральный директор АНО "Сердце воина", участник второго потока региональной образовательной программы "Школа героев" Сергей Сибилев. — Очень ценно, что им помогают правительство Самарской области, региональное министерство труда, Кадровые центры "Работа России". Все нацелено на то, чтобы быстрее реинтегрироваться в гражданскую жизнь".

Призеры регионального этапа в Самарской области получат: 100 тыс. руб. — за первое место, 50 тыс. руб. — за второе место, 30 тыс. руб. — за третье место.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров региональных этапов конкурса состоится в июне. Победитель номинации "Второй старт" представит Самарскую область на федеральном этапе, который пройдет в Самаре осенью, на него соберутся ветераны специальной военной операции со всей страны. Главный приз федерального этапа — 1 млн рублей.