Движение по трассе М-5 в Самарской области будет закрыто с 25 мая

В Самарской области для всех видов транспорта будет временно ограничено движение на участке трассы М-5 "Урал", сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

25, 26, 28 и 29 мая на участках автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 889+187 и км 877+850 будет временно ограничено движение всех транспортных средств по следующему графику:

— с 23:05 до 23:25 (МСК) 25.05.2026 на участке км 889+187;

— с 03:00 до 03:20 (МСК) 26.05.2026 на участке км 889+187;

— с 23:05 до 23:25 (МСК) 28.05.2026 на участке км 877+850;

— с 01:00 до 01:25 (МСК) 29.05.2026 на участке км 877+850.

На данных участках будут проводиться работы по монтажу П-образной опоры рамной конструкции системы стационарного контроля.