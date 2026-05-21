В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

В частности, предлагается дополнить концепцию новым этапом проекта туристского кода. Он подразумевает изготовление и установку ярмарочного комплекса около Речного вокзала.

"Реализация предложений проекта обеспечит повышение заинтересованности жителей города и области в проведении отдыха и досуга в областной столице, повысит уровень благоустройства городского пространства, с учетом уже реализованных мероприятий в рамках обустройства туристского кода центра Самары", — отмечается в пояснительной записке.