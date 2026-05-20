Синоптики прогнозируют похолодание до 10 градусов в Самаре

20 мая аномальная жара в Самаре достигла своего пика. Столбики термометров перевалили за 30 градусов. Что же будет с погодой дальше? Публикуем обзор прогнозов различных сервисов.

В Приволжском УГМС сообщают, что жара начнет спадать 21 мая. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 13-18 градусов. Днем будет солнечно, но ветрено (порывы до 15-18 м/с). столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов.

22 и 23 мая ожидают солнечную погоду. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 8-13 градусов, днем — 22-27 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

Впоследствии жара будет нарастать. 24–25 мая столбики термометров будут подниматься до 29 градусов. При этом ожидаются дожди. На 26 мая Гидрометцентр и вовсе прогнозирует 30 градусов.

Фото: meteoinfo.ru

Иной прогноз у "Яндекс. Погоды". Согласно сервису, в оставшиеся дни мая температура воздуха будет колебаться от 17 до 28 градусов, а вся следующая неделя будет дождливой.

Фото: "Яндекс.Погода"

Схожий прогноз у "Гисметео".

Фото: gismeteo.ru

"Фобос" и вовсе прогнозирует снижение температуры воздуха до 10 градусов.