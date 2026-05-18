В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей

Правительство Самарской области опубликовало документ, в соответствии с которым вносятся изменения в декабрьский указ губернатора "О предоставлении в 2026 году единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи отдельным категориям граждан".
В частности, в новом указе устанавливается размер единовременной выплаты членам семей граждан РФ, погибших в результате атаки БПЛА на территории Самарской области в период с 22 апреля по 15 мая 2026 года.
Размер единовременной социальной выплаты 1,56 млн рублей. Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.
"При наличии нескольких членов семьи единовременная социальная выплата предоставляется им в равных долях", — отмечается в тексте документа.
