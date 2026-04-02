"Тольяттиазот" подвел итоги благотворительной деятельности за 2025 год

В 2025 году "Тольяттиазот" направил на социальные и благотворительные программы около 266 млн рублей. Ключевыми стали сферы образования, воспитания детей, культуры и спорта. За последние два года инвестиции компании по данному направлению увеличились более чем вдвое.

Значительный вклад "Тольяттиазот" внес в развитие регионов. В рамках конкурса поддержки общественно значимых инициатив "Химия добра" грантовые средства предприятия получили 10 организаций муниципального района Ставропольский Самарской области.

Среди них — библиотеки Тольятти, проекты которых направлены на развитие читательской грамотности и повышение интереса к естественным наукам у детей. В рамках работы с подрастающим поколением предприятие поддержало школу села Зеленовки, где был создан мобильный актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий на территории учреждения и всего населенного пункта.

В числе грантополучателей — инициатива, объединяющая укрепление традиционных ценностей и продвижение здорового образа жизни. Это идея развития семейного спортивного клуба в микрорайоне Шлюзовой "Мы — семьЯ мечТЫ", ориентированная на занятия детей физической культурой вместе с родителями. Еще один проект, связанный с совместным досугом всей семьи, был сфокусирован на ранней профориентации — развитии навыков прикладного творчества. Авторы реализовали его в клубе "Дочки — матери" досугового центра "Русич".

Спортивное направление "Химии добра" было представлено программами по популяризации фехтования для подростков с ограниченными возможностями здоровья и массовых занятий по такому олимпийскому виду спорта, как прыжки на батуте.

Финансирование получили также инициативы территориальных общественных самоуправлений по благоустройству Тольятти. В основе проектов "Чистота — залог здоровья" и "Встречаем гостей достойно" — экологическая деятельность, а также создание комфортного и привлекательного городского пространства.

Помимо проектов-участников конкурса общественных инициатив "Тольяттиазот" занимается развитием региона с помощью собственных программ. Так, компания установила арт-объект "Признание в любви" на набережной Комсомольского района, а Молодежный драматический театр благодаря поддержке предприятия завершил благоустройство своей территории.

Меры поддержки ТОАЗа также распространялись на государственные и муниципальные бюджетные учреждения, общественные и религиозные организации, в числе которых Тольяттинская городская больница № 4, Федерация абсолютно реального боя, православный Приход храма во имя Иоанна Предтечи села Осиновки и многие другие.

Пропагандируя здоровый образ жизни среди сотрудников и жителей региона, компания также выступила организатором и партнером Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" и Всероссийского фестиваля "Легенды спорта" с участием олимпийских чемпионов.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Компания "Тольяттиазот" остается верной принципам социальной ответственности, активно развивая партнерство с городом и областью. Почетный статус "Благотворитель года" присуждается ТОАЗу уже на протяжении 10 лет. Инвестиции в особо значимые сферы региона присутствия компании являются краеугольным камнем корпоративной политики. Предоставляя спонсорскую помощь разнообразным организациям, "Тольяттиазот" способствует решению насущных общественных вопросов и прогрессивным изменениям в Самарской области в целом".