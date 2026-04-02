Самарские врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела В Самаре 4 и 5 апреля будет частично перекрыта ул. Самарская Председатель правительства региона побывал в Тольятти с рабочим визитом В Пестравском районе открыли проезд по низководному мосту На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублер

"Тольяттиазот" подвел итоги благотворительной деятельности за 2025 год

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году "Тольяттиазот" направил на социальные и благотворительные программы около 266 млн рублей. Ключевыми стали сферы образования, воспитания детей, культуры и спорта. За последние два года инвестиции компании по данному направлению увеличились более чем вдвое.

Значительный вклад "Тольяттиазот" внес в развитие регионов. В рамках конкурса поддержки общественно значимых инициатив "Химия добра" грантовые средства предприятия получили 10 организаций муниципального района Ставропольский Самарской области.

Среди них — библиотеки Тольятти, проекты которых направлены на развитие читательской грамотности и повышение интереса к естественным наукам у детей. В рамках работы с подрастающим поколением предприятие поддержало школу села Зеленовки, где был создан мобильный актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий на территории учреждения и всего населенного пункта.

В числе грантополучателей — инициатива, объединяющая укрепление традиционных ценностей и продвижение здорового образа жизни. Это идея развития семейного спортивного клуба в микрорайоне Шлюзовой "Мы — семьЯ мечТЫ", ориентированная на занятия детей физической культурой вместе с родителями. Еще один проект, связанный с совместным досугом всей семьи, был сфокусирован на ранней профориентации — развитии навыков прикладного творчества. Авторы реализовали его в клубе "Дочки — матери" досугового центра "Русич".

Спортивное направление "Химии добра" было представлено программами по популяризации фехтования для подростков с ограниченными возможностями здоровья и массовых занятий по такому олимпийскому виду спорта, как прыжки на батуте.

Финансирование получили также инициативы территориальных общественных самоуправлений по благоустройству Тольятти. В основе проектов "Чистота — залог здоровья" и "Встречаем гостей достойно" — экологическая деятельность, а также создание комфортного и привлекательного городского пространства.

Помимо проектов-участников конкурса общественных инициатив "Тольяттиазот" занимается развитием региона с помощью собственных программ. Так, компания установила арт-объект "Признание в любви" на набережной Комсомольского района, а Молодежный драматический театр благодаря поддержке предприятия завершил благоустройство своей территории.

Меры поддержки ТОАЗа также распространялись на государственные и муниципальные бюджетные учреждения, общественные и религиозные организации, в числе которых Тольяттинская городская больница № 4, Федерация абсолютно реального боя, православный Приход храма во имя Иоанна Предтечи села Осиновки и многие другие.

Пропагандируя здоровый образ жизни среди сотрудников и жителей региона, компания также выступила организатором и партнером Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" и Всероссийского фестиваля "Легенды спорта" с участием олимпийских чемпионов.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Компания "Тольяттиазот" остается верной принципам социальной ответственности, активно развивая партнерство с городом и областью. Почетный статус "Благотворитель года" присуждается ТОАЗу уже на протяжении 10 лет. Инвестиции в особо значимые сферы региона присутствия компании являются краеугольным камнем корпоративной политики. Предоставляя спонсорскую помощь разнообразным организациям, "Тольяттиазот" способствует решению насущных общественных вопросов и прогрессивным изменениям в Самарской области в целом".

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

