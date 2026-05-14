16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаранефтегаз" помог оснастить военно-патриотический клуб в Большой Глушице В Самарской области продолжается прием заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ "Первые" освоили основы системной помощи на Всероссийском добровольческом слете Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера "Таврида" Участвовать в "МолоТе" всей семьей: для участников проекта прошла семейная эстафета

Молодежная политика Общество

"Первые" освоили основы системной помощи на Всероссийском добровольческом слете

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участники Всероссийского добровольческого слета "Движения Первых" с 11 по 16 мая проходят насыщенную просветительскую и практическую программу. Она помогает участникам разных возрастов обменяться лучшими практиками, обсудить подходы к созданию социальных проектов, партнерств и наставнических инициатив, а также найти новые решения для развития добровольчества и поддержки людей.

Фото: Движение Первых

Программа слета объединяет лекции, мастер-классы, тренинги, интеллектуальные и командообразовательные активности, а также конкурсные испытания. Участники распределены по пяти трекам: "Делай добро", "Обучение служением. Первые", "Сотрудничество", "Наставники Первых" и "Территория Заботы".

Каждый трек задает свою логику просветительской программы и помогает ребятам рассмотреть добровольчество с разных сторон. Такой формат позволяет участникам получить новые знания, обменяться опытом и лучше понять, как они могут развивать добровольческие практики в своих регионах.

"Мы очень хотели, чтобы программа слета была полезной для каждого участника. Как для ребят, которые только начинают свой путь в добровольчестве, так и для тех, кто уже ведет команды, запускает проекты, работает с партнерами. Поэтому здесь много разных форматов: лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсные испытания для финалистов конкурса "Делай добро". Получая обратную связь, мы видим, что им интересно. Уверен, участники уедут со слета с яркими эмоциями, а главное, с пониманием, что полезное дело можно сделать у себя в регионе. Для нас это главный результат", - отметил руководитель департамента управления проектами "Движения Первых" Роман Богатырев.

Участники трека "Территория Заботы" уже обсудили, как добровольчество связано с технологическим суверенитетом, почему успешная коммуникация помогает выстраивать доверие с теми, кому нужна поддержка, зачем сохранять историческую память и локальное наследие. В программу вошли лекции "Где начинается история", "Том Сойер Фест - наследие. Как региональный проект стал федеральным", тренинги по навыкам успешной коммуникации, квиз по теме "Единство народов России", а также встреча "Стань опорой: как помощь детям из приютов и пожилым людям помогает нам самим взрослеть и находить друзей" с сенатором Российской Федерации Мариной Сидухиной.

"Такие слеты - это новые знакомства, обмен мнениями и рождение важных инициатив. Ребята чувствуют свою нужность и понимают, что добровольчество развивается не в одном регионе, а по всей стране. Очень ценно, что в программе есть образовательная часть: нужно постоянно учиться, не стоять на месте. Сегодня я сама у ребят научилась смелости - каждый вопрос был осмысленным, честным и направленным на результат. Такие встречи дают толчок развитию добровольчества и мотивируют еще больше молодых людей присоединяться к добрым делам", - отметила Марина Сидухина.

На треке "Обучение служением. Первые" участники познакомились с методикой программы, разобрали подходы к реализации социально значимых инициатив и обсудили, кто такой социальный партнер и как привлекать к проектам некоммерческие организации и социально ориентированный бизнес. В рамках проектировочной сессии "Конструктор решения" ребята работали над тем, как превратить общественно полезную идею в понятный, реализуемый и устойчивый проект.

Для участников трека "Делай добро" прошли тренинги "Социальный дизайн" и "Диагностика ситуации", испытания "Кейс-Ринг" и "Лестница развития волонтера", а также квиз по теме "Единство народов России". Ребята учились анализировать социальные запросы, грамотно упаковывать добровольческие проекты, работать с идеей, визуалом и смыслом инициативы, а также понимать, какие навыки помогают волонтеру расти от первого участия в акции до роли организатора и лидера команды.

"На слете мне особенно запомнились занятия по социальному дизайну и конкурсные испытания. Здорово, что, помимо прослушивания лекций, мы сразу пробуем применять знания: учимся упаковывать проекты, делать их понятными, нужными и живыми. Для меня волонтерство - это не профессия, а душа. Здесь я еще раз почувствовал, что добро можно делать профессионально, красиво и с большим смыслом. Слет дал мне вдохновение, новые идеи и уверенность, что мои проекты смогут помочь еще большему количеству людей", - поделился участник трека "Делай добро" из Ленинградской области Матвей Цветков.

Участники треков "Сотрудничество" и "Наставники Первых" работают над тем, как создавать среду поддержки, развивать культуру наставничества и объединять людей вокруг добрых дел. В рамках деловых игр "Город наставников" и "Наставник рядом" ребята моделировали ситуации взаимодействия наставника и подопечного, учились видеть сильные стороны команды и находить решения в сложных обстоятельствах. Также для них прошли форсайт-сессии по проектам в сфере добровольческой деятельности в рамках Всероссийского проекта "Благо твори".

Образовательная программа слета построена так, чтобы каждый участник увез с собой новые знания и готовые инструменты для работы в своем регионе. Ребята учатся мыслить, находить партнеров, говорить о своих инициативах понятным языком, выстраивать коммуникации и за каждым добровольческим делом видеть главную цель - помощь людям.

Накануне участники добровольческого слета вместе с Героем России, участником президентской кадровой программы "Время героев", председателем правления "Движения Первых" Артуром Орловым посетили театральную постановку "Классика Победы. Время Героев", посвященную силе духа, мужеству и исторической памяти. Спектакль объединил истории героев разных поколений - тех, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны, тех, кто сегодня выполняет гражданский и воинский долг в зоне специальной военной операции. Для многих ребят эта постановка стала очень личной: она напомнила о родных и близких, которые сейчас защищают страну, о важности веры в человека, в правду и в Россию.

После спектакля состоялась "Классная встреча" Артура Орлова с артистами постановки и участниками слета. Ребята смогли задать вопросы, поделиться впечатлениями и рассказать о своих мечтах. Участник слета из Горловки Донецкой Народной Республики Егор Белоногов отметил, что встреча получилась особенно символичной именно после постановки. Для ребят из Донбасса встреча с председателем правления имеет особое значение: он был на их земле, понимает, через что проходят люди Донбасса, и потому воспринимается в качестве близкого человека, защитника и примера.

"Больше всего меня зацепило, что разговор был не формальным, а очень живым. Артур Валерьевич рассказывал о себе, о своей мечте, о своем пути, о том, как пришел в "Движение Первых". Я сам задал ему вопрос и получил ответ, который запомню надолго. Честно, для меня даже просто поговорить с таким человеком - уже огромное событие. Я буду гордиться этим моментом всю жизнь. После встречи появилось еще больше уверенности, что нужно верить в себя, не бояться пробовать, развиваться и идти к своей мечте", - сказал Егор Белоногов.

Впереди у участников слета еще два насыщенных дня, наполненных новыми встречами, мастер-классами, общением и конкурсными испытаниями по трекам. Ребята ждут встреч с интересными спикерами, в том числе с героями СВО, диалогов с блогерами, продолжения образовательной программы и подготовки к церемонии закрытия. Итоги слета подведут 15 мая. В этот день состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Делай добро". Следить за новостями Всероссийского добровольческого слета можно в официальном сообществе "Движения Первых" в мессенджерах   ВКонтакте, Max и Telegram.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31