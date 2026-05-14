"Первые" освоили основы системной помощи на Всероссийском добровольческом слете

Участники Всероссийского добровольческого слета "Движения Первых" с 11 по 16 мая проходят насыщенную просветительскую и практическую программу. Она помогает участникам разных возрастов обменяться лучшими практиками, обсудить подходы к созданию социальных проектов, партнерств и наставнических инициатив, а также найти новые решения для развития добровольчества и поддержки людей.

Программа слета объединяет лекции, мастер-классы, тренинги, интеллектуальные и командообразовательные активности, а также конкурсные испытания. Участники распределены по пяти трекам: "Делай добро", "Обучение служением. Первые", "Сотрудничество", "Наставники Первых" и "Территория Заботы".

Каждый трек задает свою логику просветительской программы и помогает ребятам рассмотреть добровольчество с разных сторон. Такой формат позволяет участникам получить новые знания, обменяться опытом и лучше понять, как они могут развивать добровольческие практики в своих регионах.

"Мы очень хотели, чтобы программа слета была полезной для каждого участника. Как для ребят, которые только начинают свой путь в добровольчестве, так и для тех, кто уже ведет команды, запускает проекты, работает с партнерами. Поэтому здесь много разных форматов: лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсные испытания для финалистов конкурса "Делай добро". Получая обратную связь, мы видим, что им интересно. Уверен, участники уедут со слета с яркими эмоциями, а главное, с пониманием, что полезное дело можно сделать у себя в регионе. Для нас это главный результат", - отметил руководитель департамента управления проектами "Движения Первых" Роман Богатырев.

Участники трека "Территория Заботы" уже обсудили, как добровольчество связано с технологическим суверенитетом, почему успешная коммуникация помогает выстраивать доверие с теми, кому нужна поддержка, зачем сохранять историческую память и локальное наследие. В программу вошли лекции "Где начинается история", "Том Сойер Фест - наследие. Как региональный проект стал федеральным", тренинги по навыкам успешной коммуникации, квиз по теме "Единство народов России", а также встреча "Стань опорой: как помощь детям из приютов и пожилым людям помогает нам самим взрослеть и находить друзей" с сенатором Российской Федерации Мариной Сидухиной.

"Такие слеты - это новые знакомства, обмен мнениями и рождение важных инициатив. Ребята чувствуют свою нужность и понимают, что добровольчество развивается не в одном регионе, а по всей стране. Очень ценно, что в программе есть образовательная часть: нужно постоянно учиться, не стоять на месте. Сегодня я сама у ребят научилась смелости - каждый вопрос был осмысленным, честным и направленным на результат. Такие встречи дают толчок развитию добровольчества и мотивируют еще больше молодых людей присоединяться к добрым делам", - отметила Марина Сидухина.

На треке "Обучение служением. Первые" участники познакомились с методикой программы, разобрали подходы к реализации социально значимых инициатив и обсудили, кто такой социальный партнер и как привлекать к проектам некоммерческие организации и социально ориентированный бизнес. В рамках проектировочной сессии "Конструктор решения" ребята работали над тем, как превратить общественно полезную идею в понятный, реализуемый и устойчивый проект.

Для участников трека "Делай добро" прошли тренинги "Социальный дизайн" и "Диагностика ситуации", испытания "Кейс-Ринг" и "Лестница развития волонтера", а также квиз по теме "Единство народов России". Ребята учились анализировать социальные запросы, грамотно упаковывать добровольческие проекты, работать с идеей, визуалом и смыслом инициативы, а также понимать, какие навыки помогают волонтеру расти от первого участия в акции до роли организатора и лидера команды.

"На слете мне особенно запомнились занятия по социальному дизайну и конкурсные испытания. Здорово, что, помимо прослушивания лекций, мы сразу пробуем применять знания: учимся упаковывать проекты, делать их понятными, нужными и живыми. Для меня волонтерство - это не профессия, а душа. Здесь я еще раз почувствовал, что добро можно делать профессионально, красиво и с большим смыслом. Слет дал мне вдохновение, новые идеи и уверенность, что мои проекты смогут помочь еще большему количеству людей", - поделился участник трека "Делай добро" из Ленинградской области Матвей Цветков.

Участники треков "Сотрудничество" и "Наставники Первых" работают над тем, как создавать среду поддержки, развивать культуру наставничества и объединять людей вокруг добрых дел. В рамках деловых игр "Город наставников" и "Наставник рядом" ребята моделировали ситуации взаимодействия наставника и подопечного, учились видеть сильные стороны команды и находить решения в сложных обстоятельствах. Также для них прошли форсайт-сессии по проектам в сфере добровольческой деятельности в рамках Всероссийского проекта "Благо твори".

Образовательная программа слета построена так, чтобы каждый участник увез с собой новые знания и готовые инструменты для работы в своем регионе. Ребята учатся мыслить, находить партнеров, говорить о своих инициативах понятным языком, выстраивать коммуникации и за каждым добровольческим делом видеть главную цель - помощь людям.

Накануне участники добровольческого слета вместе с Героем России, участником президентской кадровой программы "Время героев", председателем правления "Движения Первых" Артуром Орловым посетили театральную постановку "Классика Победы. Время Героев", посвященную силе духа, мужеству и исторической памяти. Спектакль объединил истории героев разных поколений - тех, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны, тех, кто сегодня выполняет гражданский и воинский долг в зоне специальной военной операции. Для многих ребят эта постановка стала очень личной: она напомнила о родных и близких, которые сейчас защищают страну, о важности веры в человека, в правду и в Россию.

После спектакля состоялась "Классная встреча" Артура Орлова с артистами постановки и участниками слета. Ребята смогли задать вопросы, поделиться впечатлениями и рассказать о своих мечтах. Участник слета из Горловки Донецкой Народной Республики Егор Белоногов отметил, что встреча получилась особенно символичной именно после постановки. Для ребят из Донбасса встреча с председателем правления имеет особое значение: он был на их земле, понимает, через что проходят люди Донбасса, и потому воспринимается в качестве близкого человека, защитника и примера.

"Больше всего меня зацепило, что разговор был не формальным, а очень живым. Артур Валерьевич рассказывал о себе, о своей мечте, о своем пути, о том, как пришел в "Движение Первых". Я сам задал ему вопрос и получил ответ, который запомню надолго. Честно, для меня даже просто поговорить с таким человеком - уже огромное событие. Я буду гордиться этим моментом всю жизнь. После встречи появилось еще больше уверенности, что нужно верить в себя, не бояться пробовать, развиваться и идти к своей мечте", - сказал Егор Белоногов.

Впереди у участников слета еще два насыщенных дня, наполненных новыми встречами, мастер-классами, общением и конкурсными испытаниями по трекам. Ребята ждут встреч с интересными спикерами, в том числе с героями СВО, диалогов с блогерами, продолжения образовательной программы и подготовки к церемонии закрытия. Итоги слета подведут 15 мая. В этот день состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Делай добро". Следить за новостями Всероссийского добровольческого слета можно в официальном сообществе "Движения Первых" в мессенджерах ВКонтакте, Max и Telegram.