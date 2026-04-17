16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежная политика Общество

Более 900 студентов показали свои таланты на "Самарской студенческой весне"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области завершилось одно из направлений "Самарской студенческой весны" — фестиваль творчества, объединяющий студентов профессиональных образовательных организаций. За время проведения семи конкурсных дней Фестиваль встретил на своей сцене более 940 студентов из 27 муниципалитетов области.

Фестиваль "Самарская студенческая весна — 2026" проводится при поддержке правительства Самарской области, в рамках реализации Программы поддержки и развития молодежного творчества "Студвесна" — крупнейшего молодежного творческого проекта Российского Союза Молодежи, который ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.

В 2026 г. масштабная экосистема Фестиваля "Самарская студенческая весна" открыла направление, ориентированное на поддержку творчества студентов профессиональных образовательных организаций. Семь конкурсных выездных дней охватили шесть площадок региона: Тольятти, Нефтегорск, Сызрань, поселок Серноводск, Новокуйбышевск и Самару. Каждая площадка стала местом притяжения жителей из близлежащих населенных пунктов, что позволило расширить географию Фестиваля и увидеть многообразие творческих коллективов Самарской области.

"Самарская студенческая весна сделала важный шаг, включив для студентов профессиональных образовательных организаций отдельное направление Фестиваля, а также внедрив формат выездных мероприятий. В этом году мы получили значительное количество заявок, что наглядно демонстрирует высокую заинтересованность молодежи в творческой самореализации. Ярким подтверждением стал первый конкурсный день в городе Самаре — на сцене были представлены 72 творческих номера, демонстрирующих высокий потенциал студентов региона", — отметила руководитель проекта "Самарская студенческая весна" Елена Кудашова.

За время проведения фестиваля было представлено 226 творческих номеров, из которых 96 получили высокую оценку экспертной комиссии: 58 участников удостоены звания дипломанта, 38 — стали лауреатами.

Также студенты профессиональных образовательных организаций выступили наравне с представителями вузов и ярко проявили себя в современных направлениях: "Арт", "Видео", "Медиа" и "Мода". В ближайшее время зрители смогут оценить работы участников в новой подноминации — "Электронная музыка и диджеинг", а познакомиться с именами лауреатов и дипломантов данных направлений можно в официальном сообществе Фестиваля Вконтакте.

Итоги Фестиваля будут подведены на гала-концерте "Самарской студенческой весны", где выступят артисты лучших номеров и будут названы победители регионального этапа. А также из числа Лауреатов Фестиваля будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе. В этом году для студентов профессиональных образовательных организаций он пройдет с 8 по 13 июня в Хабаровске.

Программа "Студвесна" реализуется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской федерации" и со Стратегией реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р. Организаторами Программы выступают министерство науки и высшего образования Российской Федерации; министерство просвещения Российской Федерации; министерство культуры Российской Федерации; Федеральное агентство по делам молодежи; Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3