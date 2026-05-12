Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера "Таврида"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство культуры РФ совместно с агентством "Росмолодежь" открывает цикл образовательных программ #СВОеИСКУССТВО на базе Академии творческих индустрий "Меганом" (арт-кластер "Таврида", Республика Крым, Судак).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Проект направлен на вовлечение участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей в сферу культуры через диалог и совместное творчество с деятелями искусств.

Для участников программы подготовлены лекции, семинары и практико-ориентированные занятия, главная цель которых - создание новых творческих продуктов и ценностно-ориентированного контента.

В 2026 году обучение пройдет по пяти основным трекам: кино, (#СВОеКИНО), музыка (#СВОяМУЗЫКА), литература (#СВОяЛИТЕРАТУРА), изобразительное искусство (#СВОеТВОРЧЕСТВО), музеи (#СВОиМУЗЕИ). Программа позволит участникам освоить профессиональные навыки, пройти путь творческого осмысления личного опыта, найти единомышленников и выстроить собственную траекторию развития в искусстве.

События Арт-кластера "Таврида" включены в федеральный проект "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". В этом году летние школы в Крыму в арт-кластере "Таврида" пройдут уже в двенадцатый раз. Подробнее на официальном сайте.

