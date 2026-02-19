16+
Молодежная политика Общество

Актриса Валерия Ланская раскрыла школьникам Отрадного секреты чтения и театрального закулисья

ОТРАДНЫЙ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В школе № 10 городского округа Отрадный Самарской области прошла встреча с актрисой театра и кино Валерией Ланской. Мероприятие прошло в рамках масштабного просветительского проекта "Чтецкие программы", реализуемого Российским обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ и Театрального института имени Бориса Щукина.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

Встреча прошла в формате живого и доверительного диалога, объединившего тему литературы, актерского мастерства и личного опыта.

Разговор начался с самых трогательных воспоминаний — первых прочитанных книг. Актриса призналась, что самой первой серьезной книгой, которую она осилила самостоятельно, стали братья Стругацкие.

"Понедельник начинается в субботу". Я это прекрасно помню, потому что она не маленькая, но мне было так интересно, что я ее прочитала от корки до корки. Есть фильм "Чародеи", но книжка гораздо интереснее. Поэтому читайте книжку", — посоветовала Валерия Ланская.

В ходе беседы актриса поделилась с ребятами своим взглядом на природу чтения, объяснив, почему литература остается важнейшим искусством даже в век высоких технологий.

"В книге ты можешь создать и открыть свой собственный мир, визуализировать его так, как делаешь это только ты и никто другой. В компьютере уже все за тебя придумали. Поэтому книги — это совершенно другие миры", — подчеркнула она, добавив, что никогда не стоит ставить крест на классике: если книга не зашла сейчас, стоит отложить ее и вернуться позже, чтобы открыть заново.

Школьники активно включились в разговор и смогли примерить на себя роль актеров: несколько учеников прочитали подготовленные отрывки из прозы, а Валерия Ланская выступила в роли чуткого наставника.

Разбирая выступления, она дала ребятам практические советы.

"Очень хочется, чтобы ты донесла это состояние. Создать эту атмосферу, чтобы те, кто слушают, тоже окунулись. Не бояться пауз. Ты — как проводник между книжкой и зрителем — должна помочь представить себе эту картину", — обратилась она к одной из участниц.

Не обошлось и без откровенных вопросов о непростой актерской доле. Валерия Ланская честно рассказала о колоссальной конкуренции в профессии, где каждый год выпускаются сотни молодых артистов, и о том, как важно заниматься любимым делом, чтобы не выгорать.

"В актерской профессии никому нелегко. Но важно обязательно заниматься тем делом, которое тебе нравится. Потому что если это не так, то каждый день работы будет мукой", — призналась актриса, добавив, что даже в моменты усталости ее спасает осознание, что это ее призвание. Она также развеяла миф о публичности артистов, назвав себя интровертом.

Особый интерес у молодежи вызвал блок вопросов о любимых книгах и героях. Валерия Ланская призналась, что с удовольствием перечитывает произведения, к которым обращалась в школе или институте, и посоветовала ребятам поступать так же. "Братья Карамазовы" Достоевского, "Приключения капитана Врунгеля" и рассказы Эдгара По — вот далеко не полный список ее литературных предпочтений. А на вопрос о герое, с которым она мечтала бы встретиться, актриса, не задумываясь, назвала Гамлета, объяснив это многогранностью и глубиной шекспировского персонажа.

Встреча завершилась на неожиданной и теплой ноте: Валерия Ланская, вдохновленная вниманием зала, исполнила для ребят песню.

"Правда, я была в разных школах, но я еще нигде никому не пела. Так что вы первые", — удивила школьников актриса, выбрав композицию из любимого многими фильма "Мэри Поппинс".

Проект "Чтецкие программы" осуществляется по поручению президента РФ по итогам Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Организатором выступает Российское общество "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание".

