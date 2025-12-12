Боец студенческих отрядов Самарской области признан одним из лучших вожатых России

Боец студенческого педагогического отряда "Путеводная звезда" Самарского социально-педагогического колледжа Сергей Суровиков стал победителем Всероссийского конкурса "Лучший вожатый России". Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума "Сердца молодых" при Министерстве просвещения РФ.

Его философию работы с детьми лучше всего раскрывают собственные слова: "Я горжусь тем, что я вожатый. Для меня это не просто работа — это состояние души и огромная ответственность, которую я ношу с честью. Каждый день, проведенный с детьми, дарит мне неповторимое счастье. Видеть их горящие глаза, искренние улыбки, наблюдать, как они растут, преодолевают себя, учатся дружить и доверять — это бесценно. И когда в конце смены я слышу: "Вы будете нашим вожатым в следующем году?" — я понимаю, что все делаю правильно. Это больше чем профессия. Это возможность каждый день зажигать в их сердцах огонь".

Профессиональное мастерство Сергея подтверждено значимыми победами: Чемпионат "Профессионалы" — он завоевал I место на региональном этапе, после чего достойно представил Самарскую область на Межрегиональном (итоговом) этапе в Оренбурге, где был удостоен медальона "За профессионализм".

Победителей конкурса наградили первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Герой РФ Игорь Юргин.

Конкурс "Лучший вожатый России", стартовавший в 2025 г., стал еще одним важным шагом к признанию значительного вклада вожатых в воспитание миллионов детей. Его цели — выявление, поддержка и признание заслуг талантливых наставников, повышение престижа профессии и распространение лучших практик вожатской работы.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 г. школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2025 г. в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тыс. человек участников, из которых более 1190 человек работали вожатыми и организовывали детский отдых в лагерях региона и на всероссийских проектах на черноморском побережье.