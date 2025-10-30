Самарская молодежь строит будущее АПК

В Самарской области состоялся первый молодежный форум "Агродвиж" — однодневный интенсив для школьников и студентов, направленный на развитие агропромышленного комплекса региона. Организаторами выступили молодежное правительство области, министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также ГБУ ДПО "Самара-АРИС". Площадку предоставил Самарский аграрный университет.

Форум стал частью системной работы по популяризации АПК в рамках федерального проекта "Кадры для АПК". Его ключевая задача — к 2030 году обеспечить предприятия отрасли квалифицированными кадрами на 95%, а долю специалистов в возрасте до 35 лет увеличить с нынешних 9% до 15%.

Участники интенсива под руководством практикующих экспертов прошли полный цикл превращения идеи в реальный проект. Работа велась по трем направлениям:

"Грантовая мастерская" — обучение подготовке и подаче проектных заявок,

"Мастерская развития Агромедиа" — освоение навыков создания контента для АПК,

"Агротуризм" — обсуждение перспектив развития агротуристических маршрутов и бизнес-моделей.

Инициатор форума, молодежный министр сельского хозяйства Николай Березин, отметил:

"Мы объединили школьников, студентов колледжей и вузов, чтобы показать: в аграрной отрасли можно не только работать по специальности, но и реализовывать социальные инициативы, развивать медиа, создавать новые форматы. Мы даем инструменты, а молодежь генерирует идеи, которые мы будем воплощать вместе".

Участники получили не только методические материалы и сертификаты, но и практические навыки. Форум стал площадкой для профессионального роста и вдохновения.

"После вуза меня уже ждут в АО "Эконива", — поделилась студентка первого курса Самарского аграрного университета Рената Тимербулатова. — А на "Агродвиже" я получаю дополнительные компетенции — умение презентовать себя и свои идеи, что особенно важно в современном АПК".

Форум наглядно продемонстрировал, что аграрная отрасль — это современное пространство возможностей. Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным.

Напомним, что формирование кадрового потенциала и популяризация агропрофессий — приоритеты программы социально-экономического развития Самарской области. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева размер единовременных выплат молодым специалистам АПК был увеличен почти в три раза и теперь составляет 103,5 — 207 тысяч рублей.