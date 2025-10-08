Студенческие отряды Самарской области стали призерами окружной спартакиады в Ижевске

5 октября в Ижевске завершилась окружная спартакиада студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Организаторами мероприятия выступили студенческие отряды Удмуртской республики.

В числе призеров — представители Самарских студенческих отрядов. Бойцы показали высокий уровень спортивной подготовки и уверенность в своих силах.

"Студенческие отряды всегда стараются создавать возможность для самореализации наших бойцов. Российские студенческие отряды — это не только про работу. Спорт играет важную роль в нашей жизни. Такие спортивные события, как спартакиада, являются одним из системообразующих в линейке наших традиционных мероприятий", — говорит руководитель студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин.

Самарские бойцы выступили в четырех видах спорта: перетягивание каната, мас-рестлинг, футбол, волейбол. Спортсмены продемонстрировали профессиональные навыки, слаженную командную работу, находчивость и быструю адаптацию к новым площадкам. Спартакиада стала отличной площадкой для обмена опытом с представителями 14 регионов округа и установления новых дружеских связей.

По итогам соревнований самарские бойцы стали победителями в перетягивании каната, а также призерами в мас-рестлинге:

2 место — Елисеев Алексей, категория мужчины до 80 кг (Самарский государственный технический университет);

2 место — Мачанян Павел, категория мужчины до 85 кг (Приволжский государственный университет путей сообщения).

По итогам спартакиады сильнейшие спортсмены войдут в сборную Приволжского федерального округа для участия во Всероссийской спартакиаде студенческих отрядов.