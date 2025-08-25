Команда Самарской области прибыла на финал чемпионата "Профессионалы" в Калугу

Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата "Профессионалы". Соревнования пройдут с 25 по 30 августа в Калуге и объединят участников основной возрастной категории в 22 компетенциях промышленного блока.

Наш регион представят четыре финалиста:

Яна Алборова (Тольяттинский социально-педагогический колледж), компетенция "Охрана труда". Эксперт-наставник — Сергей Устименко;

Виктория Боярова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция "Промышленный дизайн". Эксперт-наставник — Альбина Габбасова;

Ангелина Мартынова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция "Технологии моды". Эксперт-наставник — Галина Бузлова;

Александр Пляшешников (Поволжский государственный колледж), компетенция "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Эксперт-наставник — Владислав Ромаданов.

Каждый из участников прошел путь от регионального этапа до национального финала, подтвердив высокий уровень профессионального образования региона. Впереди ребят ждет несколько дней напряженной работы, проверки знаний и практических навыков.

"Финалисты чемпионата — это молодые люди, которые завтра будут определять лицо экономики нашего региона и всей страны. Их успех — отражение не только таланта и труда, но и высокого уровня подготовки в колледжах и техникумах Самарской области. Настоящие победы рождаются там, где есть упорство и поддержка опытных коллег. В год 85-летия СПО особая благодарность наставникам, которые сохраняют преемственность профессиональных традиций, соединяя многолетний опыт с современными требованиями рынка труда", — подчеркнула заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

Чемпионат "Профессионалы", реализуемый в рамках национального проекта "Молодежь и дети", в 2025 году проходит масштабно: финальные испытания разделены между тремя регионами страны — Нижним Новгородом (инновационные и креативные компетенции), Калугой (промышленные компетенции) и Санкт-Петербургом (компетенции образования, сервиса, производства и инженерных технологий).

По итогам первого финала в Нижнем Новгороде Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников, а также в десятку лидеров по количеству медалей.