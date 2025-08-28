Команды Самарской области примут участие в XIV всероссийском фестивале детских команд КВН.Первые

С 3 по 11 сентября 2025 года в Тульской области на территории Парк-отеля "Шахтер" пройдет XIV всероссийский фестиваль детских команд КВН. Организаторами мероприятия выступают ТТО "АМИК" и Движение Первых.
Делегацию Самарской области на всероссийском фестивале представят четыре команды из Самары и Тольятти:
- "Перспективочка", гимназия "Перспектива" города Самары (чемпионы телевизионного шоу "КВН. Дети" сезона-2023, неоднократные чемпионы Детского КВН Самарской области);
- "Пятница 13", школа № 13 города Самары (полуфиналисты всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, чемпиона Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области-2024);
- "Ну, вы поняли", Общеобразовательный центр "Школа" города Тольятти (четвертьфиналисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, чемпионы Тольяттинского дивизиона Детского КВН Самарской области);
- "New people", школа № 68 города Самары (финалисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, финалисты Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области-2025).
Фестиваль станет важной ступенью для команд, которые мечтают выйти на большую сцену КВН. В нем примут участие детские команды КВН из разных уголков России и республики Беларусь: опытные коллективы, уже когда-то игравшие в телевизионном проекте "КВН ДЕТИ" и всероссийской Юниор-Лиге КВН, чемпионы и сборные официальных региональных Юниор-Лиг КВН сезона 2024–2025 годов, а также команды, которые только начинают свой путь КВНщиков вместе с кураторами и наставниками команд.
Участников ждет насыщенная и разнообразная программа. Основной акцент будет сделан на конкурсной части: состоятся первый и второй туры отбора в новые сезоны Всероссийской Юниор-Лиги КВН и телевизионного проекта "КВН ДЕТИ". Также в ходе фестиваля пройдут финал Всероссийской Юниор-Лиги КВН и Всероссийский музыкальный фестиваль детских команд КВН.
На площадке фестиваля состоятся выступления топовых команд Высшей Лиги КВН, а также торжественные церемонии открытия и закрытия. Кроме того, ожидаются специальные активности для руководителей и родителей участников,
Финальным мероприятием станет Гала-концерт, на сцене которого соберутся лучшие команды фестиваля. По итогам конкурсной программы сформируется состав участников нового сезона телевизионного проекта "КВН ДЕТИ" и Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
